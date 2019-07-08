未來Family／3C產品：掌握3大關鍵　引導孩子自律使用

文／陳培思

走入數位社會，3C產品的使用已經成為現代父母不可迴避的課題。家長的目標和焦點不該再是「能不能使用3C」，也不只是和孩子角力到底開放多少使用時間，而是應該鎖定「如何讓孩子擁有自主自律面對3C的能力」？

展賦文創執行長趙介亭強調：「要讓孩子明白，帶領孩子建立自主面對3C的能力，是為了孩子往後使用3C時，能知道如何保護自己。」

關鍵1. 父母先放下手機吧！

請繼續往下閱讀...

趙介亭和臨床心理師王意中不約而同強調，孩子能否自律使用3C，親子關係是決定性的因素。

要帶領孩子走向自律，第一步父母必須誠實反思自己：我使用手機都是必要的嗎？其中有多少是真正的需要？

父母必須明白，孩子無法做到連父母也做不到的事。當爸媽無論工作、生活、娛樂休閒甚至溝通，都和手機形影不離，就是不斷告訴孩子：3C太棒了！

王意中感歎：「現代父母對使用3C的態度很矛盾，自己把3C、網路視為親密愛人，卻認為這些對孩子來說是恐怖分子。」

3C沒有好壞，端看使用的方式，不需要汙名化，父母應該讓孩子知道，網路可以迅速連結更多資訊，但也要讓孩子明白，如何和3C保持適當關係。

父母必須展現出自己也有能力停下來，「如果爸媽都沒有辦法放下手機，如何要求孩子停下來？」趙介亭的做法，是約定一個父母和孩子都不使用3C的時段，例如吃飯和水果的那個小時。讓孩子感受，比起使用手機，父母更希望和孩子一起聊聊天，也讓孩子看到爸媽能夠管理自己。

當孩子看得到父母在3C以外的世界仍充滿熱情，才有辦法說服孩子，除了3C以外，還有太多有趣、值得探索的事。

關鍵2. 親子共同討論規範，建立價值觀

3C使用可以就兩方面加以規範，分別是「接觸頻率」（例如多久使用一次、一次使用多久）以及「使用內容」（例如是否使用通訊軟體、能玩哪些遊戲等）。

但並非訂下規則就可以，趙介亭建議家長和孩子召開「家庭會議」，以「常規」有限度的開放3C使用，針對彼此的想法、意見、感受、擔憂、底線等，一一討論、溝通。雙方取得彼此都能接受的共識後，執行並每週檢核，以便有問題時能立刻調整修正。

「在討論過程中，父母可以告訴孩子底線不能鬆動的原因，幫助孩子建立使用3C的價值觀，」趙介亭說，「父母必須讓孩子知道，沒有父母在身邊或父母看不到時，他能用什麼標準衡量取捨，做出正確的選擇。」

談論3C使用，比起單單「爸媽說了算」，有時候透過專家發言，會更具說服力。趙介亭就曾帶孩子找眼科醫生，讓孩子自己詢問使用3C適合的時間。趙介亭印象非常深刻：「當醫生告訴兒子，『如果站在我的專業，6歲以前一分鐘都不適合看』，這答案讓兒子相當震驚。」

關鍵3. 參與孩子使用的內容

趙介亭也強調，父母一定要參與孩子使用內容。除了把關，對於小一點的孩子而言，爸媽如果了解卡通中的情節角色，可以一起聊天、畫畫，甚至角色扮演，「爸媽能進入孩子世界，會讓孩子覺得很窩心，」趙介亭指出。

孩子玩任何遊戲，趙介亭都會一起玩玩看。前陣子兒子玩「第五人格」，趙介亭玩過後覺得內容涉及綁架、不適合，於是找孩子討論。

「絕對不要一口否定孩子的選擇，」趙介亭先了解孩子為什麼覺得好玩，再進一步請孩子想想，為什麼這遊戲會被歸類在輔導級？討論後，趙介亭和兒子決定先暫停一星期試試看。

一星期過去，兒子發現其實沒什麼影響，也找到其他更適合的遊戲。趙介亭指出：「如果父母單方面強硬的停止孩子玩，只會激起對立，造成反效果。」

王意中認為，孩子想玩某個遊戲、使用某項通訊或社交軟體時，爸媽可以讓孩子提出使用的必要性。「這個理由不能是『別人有，所以我也要有』，你必須具體的告訴我為什麼需要，」王意中說，孩子清楚自己需求，才能學習適當的使用關係。

延伸閱讀：

1.情緒的教導要及早

2.如果你不是主要照護者，只偶爾回家「沾醬油」請體貼承擔重任的辛苦手足

3.英雄聯盟設計師江孟芝 勉台師大畢業生致詞：出身不會決定你是誰，只有你自己可以決定成為誰