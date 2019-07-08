未來Family／芬蘭：未來教育指數全球第一、台灣十七

文／朱乙真

為了讓孩子準備就緒，迎向瞬息萬變的未來世界，各國教育都在翻轉中。哪些國家的教育最有未來前瞻性？英國經濟學人智庫（EIU）評估全球50個國家的教育效率，日前公布「全球未來教育指數」（WEFFI）調查報告，前三名是芬蘭、瑞士、紐西蘭。

和德國共同排名第七的新加坡，是唯一進入前十名的亞洲國家；台灣排名十七。報告中指出，台灣教育的優點是師資水準整齊，弱點是學生缺乏在課堂外的實作經驗。

這項研究主要是針對各國15～24歲學生的教育狀況做評估。跳脫測驗學科成績的窠臼，以經濟學人智庫認為孩子面對未來時最需要具備的核心能力（人際交流、問題處理、批判性思考、數字能力、自動化發展趨勢下的領導力）為指標 。

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WEFFI評估各國政府在教育政策、義務教育外的教育支出、師資培育、文化多項性及包容性等方向的前瞻性，發現芬蘭和瑞士都已經成功擺脫傳統教育模式，將「未來世界需要的能力」納為課綱主軸，大量培育具有創新教學能力的師資，提供學生「世界公民」的視野，成熟表現大幅領先其他國家。

AI人工智慧引發第四次工業革命，未來許多工作將被機器取代。WEFFI認為，多國語言能力、AI進入教室當助教勢不可擋；而「打破教室框架的多元學習」將是未來教育顯學。

智庫特別研究英、美兩國參加空手道、西洋棋、舞蹈、游泳等課後社團（after-school club）初中、小學生，發現他們的課堂出席率和學業成績表現，明顯超越沒有參加課後社團的同儕。其中，參加運動和體能活動的學生，社交技巧、情緒智商還比其他人更高。

WEFFI認為，情緒智商、創造性思考、團隊合作能力，將是新世代孩子能否脫穎而出的重要關鍵，而死板、以考試成績為標準的傳統教育方式、舊時代課綱，很難教會孩子這些能力。經濟學人智庫預測，亞洲國家崇尚的填鴨式教育模式「終將被時代淘汰。」

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