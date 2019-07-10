花東民眾對電動機車興趣缺缺　花蓮加推補助五期以上環保機車

▲花蓮今年老舊機車汰換新對象資格及應附文件資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

淘汰老舊機車要快！為配合行政院環保署加速推廣淘汰二行程機車及加嚴10年以上高污染老舊車輛政策執行，花蓮縣環境保護局規劃以獎補助方式鼓勵民眾淘汰二行程機車及汰換老舊四行程機車，逐年減少本縣高污染車輛所產生之空氣污染，提升本縣空氣品質。

自2019年5月13日起，凡符合淘汰二行程或四行程機車車籍須設籍花蓮縣滿一年（含）以上且申請人須為車籍資料登載之車主。其中老舊四行程機車須為民國1998年12月31日前出廠，車齡20年以上之四行程機車；5期以上機車為2007年1月1日起生產之車輛，6期機車為2017年1月1日起生產之車輛，皆可申請補助，歡迎來電03-8239935或03-8237575轉分機303 洽詢。

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▲汰換符合環保期別機車補助標準。

環保局長饒忠表示，現行各項補助金額及補助換購電動二輪車對民眾吸引力相對有限，造成各縣市推廣效益不彰，除上述補助方案外，為吸引本縣老舊高污染車輛汰換，提出換購符合最新環保期別之車輛，故訂定「108年度花蓮縣環境保護局二行程機車汰舊及老舊四行程機車換購補助注意事項」，於2019年5月8日起實施，分別對「淘汰二行程機車換購五期以上機車」及「淘汰老舊四行程機車換購六期機車」進行補助，補助輛數分別為500輛及1,000輛，每輛補助金額1萬元整，共計補助1,500輛，額滿為止，歡迎花蓮鄉親多加利用。