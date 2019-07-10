父子都遇韓粉糾紛！洗車老闆偷拍「罷韓書」PO網　受害車主老爸是前澎湖縣長

▲經營洗車場的韓粉還原當下情況，表示自己是要確認「是否為重要信件」，並非故意窺探。（圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

不滿高雄市長韓國瑜執政的民眾正在進行「罷韓行動」，和挺韓粉絲已有多起摩擦。9日傳出一名經營洗車場的韓粉，在幫顧客清理車內時發現「罷韓連署書」，氣到拍照PO網，怒轟「不想洗你車了」。巧的是，被韓粉老闆偷開信封的受害車主，正是日前提告韓粉的前澎湖縣長高植澎的兒子。

該名經營洗車場的網友在臉書上忿忿地PO出文章，表示自己清理顧客車輛內裝時，在座椅上發現牛皮紙袋信封，上方還印有「罷韓行動」字樣，好奇拆開查看後，赫見內部裝了7張「罷免韓國瑜連署書」，氣得直呼「我可以叫他把車開出去嗎？不想洗你的車，因為你要罷（免）我韓總統！」

▲韓粉老闆不但任意查看他人信件，還拍照PO上網。（圖／翻攝當事人臉書）

自曝脫序與不尊重人的行徑後，該韓粉被大量湧入的網友圍剿，最後甚至不堪壓力而緊急關閉臉書，並接受媒體採訪還原當時情況，「它（信封）不是像這種、整個封住的，所以我才給它打開看，它本來就是打開的，我就看了一下是不是重要文件，如果不是重要文件，我才會幫他丟！」至於任意PO網一事，韓粉願意向車主道歉坦承疏失，希望爭端能盡快平息。

根據《自由時報》報導，受害車主9日下午現身表示，基於「愛與包容」，不會提出告訴。巧合的是，日前因被楊姓女韓粉辱罵「混蛋」、「丟臉」、「不是女人生的」，而怒告對方妨害名譽罪，剛到警局做完筆錄的前澎湖縣長高植澎，正是該名受害車主的爸爸。父子2人都遭遇「韓粉糾紛」，引起不少網友討論。

▼在發現牛皮紙袋內裝了7張「罷韓連署書」後，韓粉老闆氣到不想洗了。（圖／東森新聞）