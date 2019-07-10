雲端最前線／國民黨新共主將揭曉　郭、韓勝選關鍵在「他」？

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國民黨初選民調已來到第三天，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，有40.4%的民眾認為郭台銘最有能力帶動台灣經濟發展，遠超越韓國瑜的24.6%，而其他參選人占比均不到一成。至於前立法院長王金平，在與郭、韓合體後持續各地跑行程，是否真如先前所說參選到底，又或者成為他人助力？備受關注。《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020各黨佈局及紛亂。

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者季相儒攝）



王金平在宣布退出初選後，儼然成為各陣營積極想拉攏的人氣王，對於遍地開花的「王金平之友會」，是否點燃退黨參選的動機？王金平則強調，自己絕不會脫黨參選，勤跑基層是為整合各方力量，共同為2020年國民黨能夠重新獲得政權來努力、奉獻。

不過，在國民黨公布民調結果後，該如何整合資源也成燙手山芋，若民調結果與民意有所落差，那黨內是否因此撕裂？黨主席又該如何處理？而王金平這「關鍵塞子」的下一步是否掀起波瀾，值得持續關注。《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020各黨佈局及紛亂。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。