「別為生小孩放棄夢想」　朱立倫凍卵補助：解決現代女性的痛苦

▲朱立倫在「年輕的最好」記者會上拋出「擴大人工生殖補助」的青年政策。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫9日召開記者會，拋出「擴大人工生殖補助」的青年政策，將針對34到38歲未婚女性推出「凍卵補助」，紓緩生子負擔。朱立倫晚間又表示，希望能透過凍卵補助，解決現代女性的痛苦，克服面臨流失生育能力的困境，也別再讓女性為了孩子做出妥協、放棄夢想。

朱立倫表示，目前人工生殖補助只針對中低收入戶，仍有許多家庭無力負擔，治療比例只有6.6％。他承諾，未來將擴大人工生殖補助，讓34至40歲的已婚夫妻擺脫不孕的問題。此外，朱立倫指出，晚婚已經成為社會趨勢，為了照顧難育、不育的人群，也會針對34到38歲的未婚女性推出「凍卵補助」，紓緩這個年齡層女性的生子壓力。

朱立倫於晚間9點左右在FB發文解釋，凍卵是給遲來的幸福一個機會，因為即便是現代醫學的進步，也無法倒轉女性卵巢生理功能的衰退，而許多女性為了能夠生子，做出妥協，甚至放棄夢想，與不適合的對象結婚，這些都是政府的責任。

▼朱立倫晚間在FB發文，希望能讓現代女性別再為生小孩放棄夢想。（圖／Facebook／朱立倫）

此外，朱立倫說，有些女性在適合生育的年齡努力工作，等到條件允許了，卻成為高齡產婦，「這也是現代女性最無奈的痛苦，因為這些女性並不是主動選擇不生小孩，而是不知不覺地，走到了流失生育能力的困境。」

朱立倫強調，之所以主張「給34到40歲的已婚女性人工生殖補助」、「給34到38歲的單身女性凍卵補助」，是為了讓女性在遲來的幸福來臨時，也能夠圓滿，不再遭到難育、不育的困擾。