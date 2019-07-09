實況主Toyz指餐廳牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去　星級主廚：不排除提告



▲米其林指南餐盤餐廳Wildwood主廚林明健。（圖／Wildwood提供）



記者黃士原／台北報導

曾經為英雄聯盟電子競技職業選手，現在是知名遊戲實況主兼YouTuber的Toyz，日前上傳一則「米其林餐廳還能踩雷？牛排咬不爛＋蒼蠅飛來飛去！竟然還吃到未來漢堡？」影音到YouTube，其內容引起網友議論，不過針對Toyz指餐廳牛排咬不爛、蒼蠅飛來飛去等，主廚林明健在9日親自在其臉書上回應，並且對同仁抱屈。

實況主Toyz日前自費前往米其林指南餐盤餐廳Wildwood用餐及拍攝Vlog，針對Wildwood提供的餐點中，他覺得波士頓龍蝦肉有點爛「像是在吃一隻不太新鮮的大蝦」，前菜玉米的酸味像「發臭的玉米」，對於3分熟澳洲和牛牛小排的評語則是「完全咬不爛」。同時在影片中指控餐廳有蒼蠅飛來飛去。





▲米其林指南餐盤餐廳Wildwood。（圖／Wildwood提供）

對於實況主Toyz在Wildwood用餐的影片，餐廳主廚林明健9日在臉書上回應，首先提到「開餐廳本來就是為了賓主盡歡，但每人喜好不同，無法強求每個人都能喜歡我們的餐廳」，但也替團隊夥伴抱屈，深深覺得夥伴做得那麼好，卻要承受如此不平委屈，希望能幫團隊澄清4點：

第一，對方點牛小排並堅持要三分熟，服務人員點餐時已有說明牛小排適當熟度為五分熟以上，但對方仍堅持一定要三分熟度。並跟現場服務人員表示牛肉熟度的問題，現場人員表示可為他重做一份合適熟度的牛排，但影片中卻是將這段服務完全剪掉。

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第二，餐廳中所使用的都是活龍蝦，同餐期的另一桌客人也有點龍蝦並表示滿意，片中卻是以肉太碎、不夠扎實、像吃一隻不新鮮的大蝦來形容。

第三，餐廳位在百貨商場，整棟樓的消毒是由百貨負責，百分百相信其專業及標準，但因有戶外露台，為半開放空間，偶爾有小果蠅飛入，對此會更加注意，但非片中誇大字幕「蒼蠅飛來飛去」。此次事件也讓衛生局9日再次過來檢查，檢查結果完全沒有問題。

第四，服務人員在上餐時，確定會為每一位客人解說菜色，未來漢堡是用豌豆為主要原料添加甜菜根及椰子油呈現肉的色澤與口感，對方影片中卻僅表示「唯一比較好吃的東西卻沒有牛肉的口」，但未來漢堡本來就沒有牛肉。

最後，林明健認為每個人在發表文章及言論之前，是否應該先去瞭解真相是什麼？「當認真經營的品牌成了有心人士操弄下的犧牲品，相信不是你我所樂見的。」林明健也認同現在是全民媒體的時代，每個人都有權利發聲，但也會成為有心人士為了製造話題、提高點閱率的工具，直接或間接造成他人的損害。針對此單一事件，林明健目前正在與律師進行討論，不排除提告或採取法律行動。

林明健主廚臉書澄清全文：

我來自香港，投入餐飲業22年，

餐飲的辛苦，過長的工時，及並不高的利潤，其實不足為外人道，

是什麼支撐我繼續做下去？就是對餐飲喜愛與熱忱。

我來台灣五年多了，生活空間很大，街道很舒服，綠地很多，比起香港，台灣很慢活，

但我最喜歡的，還是台灣的人情味。

這陣子風風火火的香港遊行，我人雖不在香港，依舊關心遠方家鄉，

我很慶幸，在台灣的生活確實很自由，也很多元。

台灣也給予我很多東西，對此我總是心懷感恩及感謝。

但前幾天發生的事情，讓我們團隊，因為這個多元的自由言論，深受其害。

個人真的覺得無所謂，開餐廳本來就是為了賓主盡歡，但每人喜好不同，無法強求每個人都能喜歡我們的餐廳。

不過實在對我們的團隊夥伴抱屈，深深覺得夥伴做得那麼好，卻要承受如此不平委屈。

這篇文章，是為了幫我的團隊戰友們釐清事實：

日前，有一位Youtuber的經紀人公關來電訂位，並告知要自費用餐拍攝Vlog影片，我們也表達歡迎之意，並特別安排較不受打擾的位置給對方。由於我當日在另一間餐廳，都是交付團隊處理安排。我也一向信任夥伴們的能力與專業。

這位Youtuber在日前釋出影片，其中對餐廳的指控，不得不令人懷疑其惡意，對現場服務人員的指控，近乎羞辱，在我跟現場夥伴確認之後，希望幫團隊澄清。

其一，對方指控我們的牛小排3分熟咬不爛，並當場在影片中吐出牛肉。片中呈現向服務人員表達熟度有問題後，服務人員並未更換。

其二，片中形容，原木燒烤的龍蝦像是吃一隻不新鮮的大蝦

其三，蒼蠅飛來飛去。

其四，未來漢堡沒牛肉口感。

事實上，對方利用剪接的手法，扭曲了事實。當天的事件還原如下：

第一，對方點牛小排並堅持要三分熟，服務人員點餐時已有說明牛小排適當熟度為五分熟以上，但對方仍堅持一定要三分熟度。但在影片剪接時故意將牛肉吐出，表達嚼不爛。 並跟現場服務人員表示牛肉熟度的問題，現場人員表示可為他重做一份合適熟度的牛排，但影片中卻是將這段服務完全剪掉，並故意以『我已經給過機會了但他沒問』的說法來誤導觀眾，刻意扭曲事實。

第二，餐廳中所使用的都是活龍蝦，同餐期的另一桌客人也有點龍蝦並表示滿意，片中卻是以肉太碎、不夠扎實、像吃一隻不新鮮的大蝦來形容。

第三，我們的餐廳位在百貨商場，整棟樓的消毒是由百貨負責，我們百分百相信其專業及標準，但因有戶外露台，為半開放空間，偶爾有小果蠅飛入，對此會更加注意，但非片中誇大字幕『蒼蠅飛來飛去』。此次事件也讓衛生局今日再次過來檢查，檢查結果完全沒有問題，更讓人不禁懷疑是有心人士操弄。

第四，服務人員在上餐時，確定會為每一位客人解說菜色，未來漢堡是用豌豆為主要原料添加甜菜根及椰子油呈現肉的色澤與口感，對方影片中卻僅表示『唯一比較好吃的東西卻沒有牛肉的口感』，但未來漢堡本來就沒有牛肉。

其他關於口味的批評，諸如紅甘生魚片『太辣』蓋過魚的鮮味、炙烤綠蘆筍的醬吃起來類似奶油培根義大利麵不特別、『臭掉』的烤玉米等。

客人吃到的酸、辣，皆為天然食材的調味，我尊重每位客人的口味喜好不同，但此人於影片中卻故意以負面用語誇大形容本餐廳人氣菜色，亦令人不解。

我們尊重每位客人的批評，或許我們的餐點確實無法滿足這位貴客的口味吧？

關於此我們虛心以待，也就不多加贅言了。

只是對於認真的夥伴們，我一直心懷感激，沒有他們，就沒有今天的餐廳

我不希望因為一支經過設計，特殊剪接的影片，抹煞了我們認真工作的團隊。

這次的事件，我們的確有要虛心檢討之處，

但我覺得更重要的是，每個人在發表文章及言論之前，是否應該先去瞭解真相是什麼？

當認真經營的品牌成了有心人士操弄下的犧牲品，相信不是你我所樂見的。

現在是全民媒體的時代，每個人都有權利發聲，我也非常認同與珍惜這樣自由的環境。

雖說所謂美好的「言論自由」，也會成為有心人士為了製造話題、提高點閱率的工具，直接或間接造成他人的損害。

針對此單一事件我們目前正在與律師進行討論，不排除提告或採取法律行動。

但是，我依然支持言論自由，在台灣生活依舊很幸褔。

如果您剛好看到這篇文章，希望支持我們的朋友，也一起對抗這樣非善意的網路攻擊，

如果您剛好來過wildwood，也喜歡我們的餐點，請發揮美好的言論自由，為我們說句話。