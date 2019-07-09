台灣熱炒店場景搬到布拉格　中原大學魏以安等人奪大獎

▲台灣學生館作品「試衣間」，讓觀眾參與角色扮演與體驗活動。（圖／中原提供）



記者楊淑媛／桃園報導

全球劇場界盛會「布拉格劇場設計四年展」2019年學生館最大獎，獎落台灣！策展人中原大學室內設計學系碩士班魏以安、倫敦聖馬丁藝術學院敘事空間碩士江妍瑩，以與大學同學共同創作之作品「試衣間」，結合《再約》寫實荒謬劇，將台灣熱炒店的場景搬到捷克布拉格，獲頒「最佳學生館體驗獎」，展現台灣豐沛的劇場設計能量！

現就讀中原室設所的魏以安表示，《再約》描述一對即將離婚的夫妻在熱炒店舉辦告別會，「試衣間」劇情設定包括這對夫妻在內共有7個角色，參與者必須先換穿角色服裝，戴上耳機聆聽劇本並依照指令與其他觀眾互動，親身體驗角色經歷與故事，新奇有趣的體驗設計，讓不少參與過的人意猶未盡，甚至反覆報名，想要體驗不同角色的內心世界。

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▲中原室設碩魏以安(右一)等人代表台灣參加布拉格劇場設計四年展，勇奪「學生館」最大獎！（圖／中原提供）

由於整個展館要從台灣海運過去，並且要自行組裝，如何能讓棚架的結構安穩站立，並且能夠迅速組裝及拆卸，魏以安與北藝大的工作伙伴們在這方面也花了許多心力構思與安排。

為了呈現台灣在地文化，魏以安與江妍瑩在熱炒店上方，搭建台灣辦桌常用的彩色條紋棚架，讓許多外國人一眼就看出「這就是台灣！」，在當地讀書的台灣學生也有回到家鄉的親切感，「這個展覽不只讓外國人認識台灣文化，也讓在異地生活的台灣人一解鄉愁，是這次參展意外的感動與收穫。」。

中原大學表示，中原室設所是國內大學首創之室內設計研究所碩士班，著重培育具有國際觀及人文與科技整合之室內設計人才，此次碩士班魏以安同學結合北藝大與台藝大學生共同完成台灣學生館之設計，成功地將台灣人的熱情和文化特色帶到了布拉格，不僅為台灣爭光，同時也讓世界看見台灣設計的能量與創新活力！