中原特教系生設計桌遊、手指謠　協助自閉兒完成30堂團體課程

▲為訓練注意力缺陷過動症兒童執行能力，教系學生發展一套卡牌遊戲。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

為了讓特殊發展的孩子也能獲得完整教育，中原大學戮力培育特教人才，是全國私立大學中唯一設有特殊教育系的學校。中原大學特教系主任曾淑賢指出，特殊發展的孩子需要更多同理心的關心及更多元的資源協助，因此特教系的學生必需要有跨領域合作的能力與經驗，並要結合創意和專業，才能妥適地服務更多需要幫助的孩子。

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▲香港僑生譚利航（右二）等人設計地震 ，協助童體驗地震並加強防範認知。（圖／中原大學提供）



今年中原特教系的應屆畢業生便結合了創意及專業進行許多畢業專題實作，例如學生張潔語等人與中原大學特殊兒童家庭支持研究中心合作，共同完成15週、共30堂的親子互動團體課程，探討親子互動團體對主要照顧者及疑似自閉症幼兒的影響與幫助。同學們設計了親子互動、幼兒律動、手指謠、圖卡故事/遊戲等課程，共有6組家庭參與。張潔語表示，在中原特教學到很多實務經驗，也有機會將所學應用到教學現場實行，畢業後希望能考上特教老師，照顧更多有特殊需求的孩子。

▲學生張潔語（左）等人設計親子互動團，幫助自閉症幼兒。（圖／中原大學提供）



中原大學指出，另一組學生則針對注意力缺陷過動症兒童(ADHD)設計教材教具，發展出一套以魔法王國為背景的桌上型卡牌遊戲，透過遊戲規則去融入想要訓練的技巧與能力。吳昭誼同學說，ADHD孩童比較容易衝動或暴走，透過遊戲可以訓練兒童的行為控制、優化排序及隨機應變等能力，這套桌遊教具不僅適合孩童，也很適合大人。



來自香港的僑生譚利航和同學利用廢棄的彈簧床及木板搭組一間地震防災屋、上方還垂掛模擬墜落物，進入其中彷彿置身地震發生的當下，希望讓孩童透過遊戲體驗地震的可怕，進而加強對防範地震災害的認知。輔修應華系的譚利航說，畢業後他將回到香港，尋找特教老師的工作，發揮所學。

▲中原特教系學生設計創意教材。（圖／中原大學提供）



曾淑賢主任表示，中原特教整合學校不同院系及政府社會的資源，讓特教系學生在學期間即有跨域學習及實際服務的機會，畢業學生大部分在國中小及學前特教班或資源班擔任正式教職，也有少部分學生服務於相關社會福利機構。桃園市立桃園特殊教育學校校長許唐敏就讚許中原特教學生很優秀，該校的教務及學務主任都是中原特教第一屆畢業校友。



中原大學除了有特教系培育特教師資，同時也有特殊教育中心提供校外特教教師進修的機會，並設有早期療育研究中心且和桃園市政府合作成立「早期療育社區資源中心」，另外還有特殊兒童家庭支持研究中心直接服務鄰近地區的家庭和特殊幼兒，在各方面善盡大學知識社會責任，也是特殊家庭孩童的重要支持與後盾。

