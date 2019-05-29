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中原大學李佩宣獲「全人標竿獎」　「未來的光井」打造畢業季

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▲發揮個人潛力就是成功，中原大學同學李佩宣獲頒「全人標竿獎」。（圖／中原提供）

▲中原土木李佩宣同學期許自己也能成為幫助別人、改變別人生命的人。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大學四年受到許多老師及校友的幫助，兩年前到國小當志工，輔導學習落後學童的中原大學土木系李佩宣同學，將在該校6月1日舉辦的畢業典禮中，獲頒「全人標竿獎」及12萬元獎金。為歡送畢業生，中原大學今年並由建築系師生聯手打造「未來的光井」裝置藝術，吸引學生及社區民眾拍照打卡或駐足欣賞。▲發揮個人潛力就是成功，中原大學同學李佩宣獲頒「全人標竿獎」。（圖／中原提供）

▲中原土木系李佩宣同學(右)與獎學金捐助者、旅美校友王冠川夫婦。▼中原大學畢業季「全人展翅夢想起飛」，「未來的光井」裝置藝術為畢業生獻上祝福。（圖／中原提供）

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▲發揮個人潛力就是成功，中原大學同學李佩宣獲頒「全人標竿獎」。（圖／中原提供）

中原大學為鼓勵學生全面發展，特別設置「全人標竿獎」，今年獲獎者李佩宣來自清寒單親家庭，籌措學費曾是她和母親的壓力，所幸陸續獲得土木系校友王冠川及王水樹等人頒贈獎助學金，再加上利用課餘時間打工，經濟壓力得以紓解。

大學四年受到許多老師及校友們的幫助，李佩宣期許自己也能成為幫助別人、改變別人生命的人。兩年前她開始在北勢國小、中原國小當志工，輔導學習落後的學童，她說：「我現在沒有錢，只能用時間跟所學去照顧像我一樣弱勢的孩子……」看到這些孩子重拾信心是她最開心的事。▲發揮個人潛力就是成功，中原大學同學李佩宣獲頒「全人標竿獎」。（圖／中原提供）

李佩宣在大學四年，除了完成營造與管理相關的跨領域及就業學程，也考取三張專業證照，「這些證照在補習班要花很多錢考，在中原只要繳學費也有機會考到！」李佩宣善用學校資源，到企管系、建築系修課提升能力，曾獲得普仁崗文藝獎散文類第一名、運動會游泳團體組第一名，也是圖書館借書英雄榜上常客。▲發揮個人潛力就是成功，中原大學同學李佩宣獲頒「全人標竿獎」。（圖／中原提供）

中原大學表示，雖然李佩宣的學業成績並非班級第一，但是在各方面都落實了全人教育的真義，達到中原教育理念所強調：「充分發揮個人潛力就是成功！」。另外，六月畢業季是該校設計學院師生展現創意的舞台，今年的畢業主題活動區「未來的光井」裝置藝術由建築系徐昌志老師和學生余和謙、張詩岳設計，20餘位學生合力組裝完成；平面視覺則由商設系黃文宗老師與碩二梁思衡創作，師生發揮設計專業為畢業生獻上滿滿的祝福。

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關鍵字：中原大學,全人標竿,未來的光井,畢業季

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