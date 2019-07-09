檳榔農藥殘留多達14項！　農委會擬比照菸害防制法訂「檳榔防制管理條例」

▲陳吉仲表示，檳榔是否訂定農藥殘留標準需由衛福部決定。（圖／記者林紳旭攝）

記者崔至雲／台北報導

國內檳榔種植面積約42,510公頃，主要產地分布在南投、屏東、嘉義及花蓮等地，年產量10萬公噸，但因政府30年來未訂定檳榔種植的農藥推薦用藥，導致農民無所依循，一顆檳榔多達14種農藥殘留，為此農委會表示，後續將召開跨部會會議，參照「菸害防制法」訂定「檳榔防制管理條例」，以降低國人食用檳榔導致罹癌之風險。

農委會說明，國際癌症研究總署（IARC)在 2003年正式宣布檳榔為第一級人類致癌物，因此農糧署配合行政院政策自103年推動檳榔廢園轉作計畫迄今，檳榔種植面積由102年45,791公頃已減少3,281公頃。而今年持續輔導檳榔廢園及轉作，除提供轉作獎勵金，廢園每公頃補助15萬元，轉作推薦作物，山坡地再領取種苗費及田間管理費每公頃10萬元，合計補助25萬元，平地領取種苗費每公頃5萬元，合計補助20萬元。

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▲農委會輔導檳榔廢園及轉作，除提供轉作獎勵金，廢園每公頃補助15萬元。（圖／記者陳崑福翻攝）

農委會主委陳吉仲今（9日）出席「全國績優休閒農業區頒獎典禮」，會後接受媒體訪問時他表示，國內生產檳榔及荖葉，他家也還在種荖葉，檳榔及荖葉，國內也持續進口、消費，政府不應該用不鼓勵、不禁止、不輔導的「三不政策」，漠視事實的存在。

陳吉仲指出，在既有現況下，因尚未針對檳榔訂定任何田間生產安全管理規範，故目前檳榔園噴灑農藥都不符規定，農委會也將對檳榔用藥做積極的田間安全管理；至於是否訂定檳榔農藥殘留量標準，因還牽涉到檳榔是否為食品的定義，將由衛福部決定。

陳吉仲也說，若國內生產行為經限制後，國外進口仍不斷進來，還是會對食用檳榔消費者健康安全產生影響，故農委會也會比照、落實進口檳榔邊境管理，至於訂定檳榔防制管理條例，還需要透過跨部會討論。

