揭巴拉刈4恐怖下場...名醫臉書遭惡意檢舉！老婆怒：羞辱要有限度

▲因為一篇巴拉刈的PO文，名醫臉書被檢舉。（圖／翻攝自臺益工業股份有限公司網站）

生活中心／綜合報導



高雄市長韓國瑜日前抨擊禁用農藥「巴拉刈」害了農業，引起討論。知名麻醉科醫師邱豑慶日前在臉書專頁「麻的法課 - 邱豑慶醫師」PO文分析巴拉刈該被禁用的關鍵，沒想到這篇文章被大量檢舉，個人帳號被關閉30天，他的老婆也憤怒發文表示，老公熬夜看了好幾天的原文論文，卻換得被惡意檢舉得下場。



邱豑慶的老婆在粉絲團PO文指出，因為巴拉刈的文章，讓邱醫師的個人帳號被檢舉，停權30天，「為了那篇巴拉刈的文章，他熬夜看了好幾篇原文的paper，換來的是什麼？被大量惡意檢舉」，而且原因竟是「仇恨言論」、「血腥暴力」、「裸露、性行為及性剝削」，讓她直呼「羞辱人應該要有一個程度吧？」



她提到，邱醫生一直以來工作忙碌，卻還是熬夜認真的在寫粉專的科普文，她常常問「到底圖什麼」，邱豑慶則回答「作為醫師的社會責任」。現在臉書被停權了，邱醫師還樂觀地說「就當成請假嘛」、「終於有理由30天不更新粉專」。



邱豑慶在這篇談論巴拉刈的文章中提到，若是喝下巴拉刈，即便只是一小口，死亡率都高達6到9成，基本上「沒有任何後悔的機會」，就算馬上吐掉都會讓肺部纖維化。

他解釋，發生肺部纖維化，肺泡會失去彈性，無法交換氣體，給氧氣都沒用，中間會有幾天，除了有點胸悶呼吸不順以外，症狀不明顯，讓你以為你沒事了，但等到身體代償肺臟的機制過去了以後，就會快速惡化，最後會在逐漸吸不到空氣的清醒之下，窒息而死。

他更表示，如今農委會禁止包裝生產巴拉刈，明年2月起全面禁用，這是許多人多年努力的結果，「所以完全不能忍受，不能忍受有人為了選舉，為了騙農民的票，而操控巴拉刈的話題。

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