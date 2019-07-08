嫁來台灣比在越南苦！「台灣阿信」獨力照顧老小　獲全國孝行獎殊榮

▲台南市下營區長姜家彬（左二）等人，探視獲得全國孝行獎殊榮的41歲新住民李氏金線（左三），肯定其獲獎是實至名歸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營41歲新住民李氏金線，18年前從越南遠嫁來台，原本希望能幫忙改善娘家經濟狀況，但卻經歷先生、公公先後病故，她一肩挑起家庭重擔，獨力照顧2名兒子及婆婆，其勇敢堅毅的精神及孝行感人，被提報獲選內政部全國孝行獎殊榮，7月10日將北上受獎表揚。

台南市議員吳通龍、台南下營區長姜家彬、賀建里長柯玉堂等人，7月8日一同前往探訪李氏金線，並向她賀喜。

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據了解，李氏金線的越南娘家，因兄弟姊妹高達11人，生活十分困苦，23歲時她為減輕家裡的負擔而遠嫁來台灣，並希望能幫助她的娘家經濟。她落腳台南下營，當時她的先生有工作，她也會工作貼補家用，她先後下2個兒子，生活小康一家美滿。

但好景不常，沒幾年她的先生不幸罹患腦癌臥病在床，家庭經濟重擔落在李氏金線身上，加上不久李氏金線的公公竟然也中風倒下，讓家境更是雪上加霜。在照顧先生時，曾有人建議李氏金線將先生送到安養機構，因她擔心安養機構不能妥善照顧而拒絕，寧願犧牲自己休息時間，1天6次奔波在工作場所與家中，管灌餵食，直到4年前她先生病故才結束這場奔波。今年她公公也撒手人寰，家中經濟十分困頓，獲得區公所協助列冊低收入戶補助。

李氏金線的父親曾來台灣探望她，看到女兒在台灣日子過得這麼苦，還勸她帶著孩子回越南算了，她考量到孩子未來發展，最後她仍決定繼續留在台灣打拼，在先生、公公相繼過世後，她仍獨力照顧婆婆與2個就學的兒子，展現她勇敢堅毅的精神與感人母愛與孝心，讓鄉親鄰里十分感動。

台南下營區長姜家彬、賀建里長柯玉堂等人認為，李氏金線嫁來台灣生活，可說是比在越南還苦，她堅守為人妻、為人媳、為人母的本分，就像「台灣的阿信」般，孝行可風，能獲全國孝行獎肯定可說實至名歸。