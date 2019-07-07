在台灣上免費電腦課程　原來新鄉和故鄉也可以那麼近

▲攏免錢！移民署在桃園開辦新住民電腦課程。（圖／郭明宗提供）



記者楊淑媛／桃園報導

學習，讓我們更相愛！移民署桃園服務站為照顧新住民朋友，開辦「新住民免費電腦課程」，吸引近40位新住民、新二代報名參與。從來台擔任家庭幫傭並成為台灣媳婦、原籍印尼的新住民姐妹陳阿西說，台灣政府提供新住民的學習環境很多元，電腦課程攏免費，而學習電腦，善用科技，讓身在新鄉的她，和印尼故鄉的家人，沒有距離！

▲移民署在桃園開辦新住民電腦課程。（圖／郭明宗提供）



陳阿西由印尼東爪哇來台已18年。2001年以幫傭的身份來台工作，因為出生在很貧窮的家庭，所以夢想來台努力工作賺錢，要為父母蓋一棟房子，買一些土地種田。因有了美好目標，3年工作期滿，陳阿西回到印尼，買了一塊地給父母種田、圓了心願。

▲移民署在桃園開辦新住民電腦課程。（圖／郭明宗提供）



第二次來台，陳阿西仍回到原來雇主家中工作，經老闆的媽媽介紹，2010年嫁給先生成為台灣媳婦，現育有兩個女兒。熱愛學習的陳阿西此次報名參加「新住民免費電腦課程」，透過學習，除了精進自己與在地的連結，更與印尼家人在生活上有更多的對話。

▲陳阿西說，科技改變溝通方式，讓新鄉和故鄉也可以那麼近。（圖／郭明宗提供）

協辦「2019新住民免費電腦課程」的桃園市亞洲婚姻協會總幹事郭明宗指出，今年的課程內容包括數位家庭記帳本、自拍美照APP神技、Line貼圖設計自己來及微電影初體驗等多項實用的電腦課程供，由巨匠電腦、宜誠資訊承辦，7月5日開課首日，移民署桃園桃園服務站主任林萬益、桃園市新住民聯合服務中心執行長鄭貴華都到場給學員勉勵。