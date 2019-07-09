鍾小平宣布退黨先打給吳敦義太太蔡令怡：謝謝老闆娘

▲鍾小平。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

日前表態要支持台北市長柯文哲參選總統的國民黨台北市議員鍾小平，9日受訪時正式在鏡頭前宣布退黨；他表示，15天前就傳訊息給黨主席吳敦義的夫人蔡令怡，告訴她要退黨，還說謝謝老闆娘的照顧。

「我宣布要退黨」，鍾小平9日在市府一樓大廳受訪表示，一定會參選中正萬華立委，因為中正萬華林昶佐、林郁方都救不起來，只有他可以救得起來，這是小我。至於大我部分，他表示會勸進柯文哲選總統，因為現在國民黨沒有方向感，如果柯文哲不選，藍綠對決國民黨是會輸的。

「所以這是一場中華民國的保衛戰」，鍾小平強調，既然藍綠對決蔡英文會贏的話，自己最大的信念就是不能讓蔡英文連任，一定要把他拉下來，「所以我們希望柯文哲能出來，把這國家拿下來、把蔡英文拉下來，我支持柯文哲崇高的理想。」

針對鍾小平倒戈支持，柯文哲被問及此事時相當驚訝，「我倒是覺得他動作太大了，他要脫黨喔？」、「他有說他理由？」，隨後被問到怎麼看這樣的合作時，柯表示，「我回去想想看。」

至於退黨一事，鍾小平說，他15天前就傳訊息給黨主席吳敦義的夫人蔡令怡，告訴她要退黨，還說謝謝老闆娘的照顧。鍾小平說，離開黨絕不口出惡言，不搞那雞飛狗跳，最大問題還是國民黨沒有方向感，黨這樣搞不管郭台銘或韓國瑜出線，都打不過蔡英文，柯文哲出來可以打得過蔡英文。