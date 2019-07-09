國小新校長任期僅24天！一圓夢想卻引「過水」爭議　家長怒批：在作賤學校

記者傅誠／雲林報導

雲林縣古坑鄉樟湖生態國民中小學通過公辦民營計畫，8月起將由張榮發基金會、誠致教育基金會進駐辦學，然而，在雲林縣政府委辦前，卻傳出7月8號正式上任的新任校長陳作成將只任職24天，就要以正式校長名義在7月底退休，引發「過水」爭議。

▲陳作成任職校長僅24天，引過水爭議。（圖／記者傅誠翻攝）

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原任北港建國國中教師的陳作成8日到樟湖國中小學報到，對於62歲高齡才考上國中校長的他，才剛完成2年的儲訓，就接任校長，這不僅僅是圓了一生的夢，也是他的榮耀。

▲面對外界爭議，陳作成表示，「會盡力做好學校事務，跟大家一起打拼」。（圖／記者傅誠翻攝）

然而，陳作成就任的24天後，就要以正式校長名義辦理退休，引此外界爭議。有老師在臉書上發文，怒指學校成了圓夢過水的地方，更有家長得知後，氣得痛罵雲林縣政府，認為這樣的作法「根本是在作賤學校」。

面對外界批評，陳作成表示，「能夠得到校長任命的話，等於是我整個程序的完成，但是這是我要努力的開始。」雖然才任職24天，但他強調，會盡力將學校事務做好，就算退休，也會繼續為教育界努力打拼。

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