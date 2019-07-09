最強正宮抓小三　駕「瑞典坦克」逼車跨騎老公BMW…女兒看傻眼

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名詹姓婦人在去年耶誕節帶女兒去逛大買場時，發現丈夫跟一名女子也在賣場內，而且表現親暱，他氣得開著「瑞典坦克」Volvo休旅車逼車，在土城捷運站前「騎上」丈夫BMW轎車，甚至下車還一度追著女子，新北地檢調查後認為雙方都有競速的情形，因此依照公共危險將詹婦起訴，丈夫則另案偵辦中。

據了解，37歲的蕭男為科技公司的高階主管，與妻子育有1女，家中有2輛百萬轎車，車牌後4碼都是「9555」；而37歲的詹妻平時都在家裡當家管，就在聖誕節當天他帶著女兒到土城的大賣場買東西，看到老公跟一名女子卿卿我我，懷疑對方就是小三，她一路尾隨逼車被發現，雙方就在馬路上競速緊追。

直到行經金城、和平路口時，詹妻開著Volvo休旅迴轉不慎，撞上沿金城路往三峽方向行駛的BMW，休旅車受撞擊後彈起，以2輪側站方式「騎上」轎車，畫面讓人看傻。她到案後坦承，是因為懷疑老公偷吃小三，才會開車尾隨老公座車，詹男發現後想加速逃離，她才一路緊追，迴轉時不慎衝撞老公座車。蕭男則澄清，車上的女子是公司的女員工，老婆可能太愛吃醋了，才會誤認雙方有曖昧關係。

檢方調查，詹妻有坦承車輛行駛時有偏離，才會騎上丈夫駕駛的BMW轎車，且雙方都有競速情形，導致往來車輛及行人有危險，今日依照公共危險罪嫌將詹妻起訴。

▼2車因事故交疊，車牌後四碼竟一樣都是「9555」。（圖／翻攝爆廢公社）

