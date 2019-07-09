有這麼倒楣嗎？台中38歲工人「嚼檳榔15年」　口腔潰瘍2周慘罹癌

▲口腔外科主任吳伯彰（右）替工人做口腔檢查。（圖／中港澄清醫院提供，下同）



記者陳玉／台中報導

長期嚼食檳榔要小心！台中1名建築工人嚼檳榔長達15年，因口腔潰瘍2星期無法癒合，才發現已罹患口腔癌，經5次手術、化學治療後才終於重建口腔功能。澄清醫院中港院區口腔顎面外科主任吳伯璋表示，口腔癌患者的口腔功能重建相當艱辛，曾聽聞工人說「嚼（檳榔）幾十年都沒事啊」；但吳指出，事實證明工人是罹患口腔癌的高危險群，若檳榔、菸、酒三管齊下，罹癌率比一般人高達123倍，籲民眾要即早戒食檳榔，並定期接受口腔黏膜檢查。

澄清醫院表示，口腔癌是台灣十大癌症之一，嚼檳榔者誘發口腔癌機率比一般人高28倍、嚼檳榔加抽菸為89倍、嚼檳榔加菸、酒者更高達123倍。另據國健署統計調查，口腔癌發生前3名職業分別是漁撈業、建築工程業及汽車客運業。

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▲院方替工人安全帽貼上拒絕檳榔、菸酒的貼紙。



吳伯璋表示，1名38歲建築男工人，嚼檳榔長達15年，即使牙痛仍繼續嚼檳榔及抽菸，因口腔黏膜潰瘍長達2星期無法自行癒合，經就醫後在右側頰黏膜發現癌細胞，這才發現自己罹患口腔癌；吳伯璋說，該患者因手術戒除檳榔，但仍持續抽菸、飲酒，導致術後口腔潰瘍反覆發作，前後做了5次手術、化學治療才恢復口腔功能，患者也嚇得戒除菸、酒、檳榔。

而澄清醫院癌症防治中心日前也前往建築工地，替工人進行口腔黏膜檢查，篩檢了兩處工地42位有吸菸、嚼檳榔的高風險工人，共篩檢出2位口腔癌陽性個案，陽性率為4.76%。

吳伯璋指出，深入工地服務檢查，最常聽到就是「有那麼倒楣嗎？嚼了幾十年都沒事」，但事實證明篩檢陽性率約5％，顯示工地嚼檳榔的工人是罹患口腔癌的高危險群，同時也發現長期嚼檳榔的人，其牙齒咬合面因過度咀嚼磨耗，對冷熱刺激敏感，甚至已罹患牙周病。

吳伯璋呼籲，若口腔黏膜有出現白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等，有可能是癌前病變，要盡快到院檢查。