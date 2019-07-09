台中受虐女嬰病況好轉！「眼球能動、會感到痛」　今將轉普通病房

▲受虐女嬰恢復狀況進步許多，9日將轉入普通病房。（圖／翻攝臉書）

地方中心／綜合報導

台中市太平年僅1歲的小女嬰6月27日疑似遭到郭姓保母虐傷，送醫搶救後發現腦部達到4分之3損傷，醫師一度診斷「就活也恐成植物人」。但醫療團隊仍不放棄，全力治療後小女嬰病況終於迎來轉機，在7日生母生日當天已能伸出小手緊握媽媽手指，部分肢體也能感到痛覺，院方經評估後，決定於今（9日）將女嬰從加護病房轉往普通病房，後續由生母接手照護。

據悉，女嬰當天到院時就已經陷入昏迷，經初步診斷，有顱內出血、腦神經斷裂、手臂骨折等嚴重傷勢，經緊急開刀取出腦中血塊後，轉送往加護病房觀察。醫師評估，女嬰達到4分之3腦損，如果能夠救活，最好的狀況是醒來，但部分肢體癱瘓；最壞的情況則是永遠成為植物人，一輩子需要家人照料。當時生母聽聞噩耗後悲痛萬分，一度決定如若女嬰在治療後仍無法自主呼吸，將會選擇拔管減低她的痛苦。

儘管女嬰傷勢相當嚴重，但醫療團隊仍不放棄，採取低溫療法與降腦壓治療，全力挽救這條年幼的小生命，所幸女嬰求生意志堅強，病況終於在上周迎來轉機，不但能夠自主呼吸，對於外界狀況也有反應、眼球能夠活動，昏迷指數也從3回復到8、9，有明顯進步。

▲媽媽在生日時替寶貝許下心願，希望她像一般孩子一樣快樂長大。（圖／翻攝臉書）

在母親生日當天（7日），她也將生日願望許給寶貝，期盼她能夠像一般的孩子一樣，能跑、能跳。而小女嬰似乎也有聽到媽媽的心願，伸出小手緊緊握住媽媽的手指，回應母親溫暖的呼喚。

原本女嬰預計7日轉往普通病房，但經醫師評估後改為9日，後續將由生母接手照護，讓母女倆能有足夠時間相處，並嘗試喚醒女嬰；另一方面，女嬰先前進行開腦手術所移開的頭蓋骨，也將於1個多月後放回，現階段的重點仍是受損的腦神經，後續的復健將會是女童恢復關鍵。

「謝謝大家都很關心妹妹！」女嬰生母8日在臉書PO文表示，女嬰的狀況的確好轉，但希望外界能夠給予空間，「給我們一些隱私，到時會對外說明。這次的事件除了要去關注，也要去探討、去改變，也懇請執政者能夠重視這次的事件，不要再讓相同事件一而再、再而三地發生，感謝各級長官與社會大眾這陣子的關心！」

▲女嬰生母日前開設直播，談及孩子的病況時不住落淚。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）