變換車道慘遭撞！貨車駕駛裝沒事落跑　他怒按喇叭飆罵XXX

記者陳玉／台中報導

台中廖姓駕駛開車行經南區復興路、南平路口，從內車道準備切到外車道時，後方1輛直行小貨車卻從右側擦撞他的車，廖男怒按喇叭要對方停下，但其未停車繼續往前開，讓他忍不住飆罵「X你娘」；警方循線找到肇事貨車駕駛，他稱「沒發覺有碰撞」，但警勘驗2車有擦痕，且認為爭道發生擦撞不應該沒發現，依規定舉發。

▲廖男遭小貨車駕駛擦撞，未料對方竟裝沒事離去，讓他忍不住飆罵髒話。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



第三警分局交通分隊6月中旬獲報，36歲廖男稱行駛在南區道路上，準備從內車道變換至外車道，後方突然有1直行小貨車從右側擦撞，廖怒按喇叭示意對方停下，但貨車駕駛彷彿沒聽見就離開現場，讓他看傻了眼。

▲▼廖男車輛右前方清楚可見擦撞痕跡，貨車左後方（下圖）也留有長條狀擦痕。



警方經調閱行車紀錄器，掌握到60歲的廖姓貨車駕駛，其到案時稱當天確實有經過事故地點，也有發現前方車輛正要變換車道，但沒有發覺有碰撞；但警勘驗2車均有明顯擦痕，據常理判斷，這種因爭道造成的直接擦撞不應該沒發現，加上廖男有多次按喇叭，貨車駕駛彷彿「一切沒有發生」離開現場，相當不合理，依規定舉發。

分隊長蔡興邦表示，廖男因故擦撞車輛，事故後沒有依規定處置，依《道路交通管理處罰條例》第62條「未依規定處置者」可處新台幣1千元以上、3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。