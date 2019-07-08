台南忠義國小「角落寶寶」團隊　獲國際學校網界博覽會白金獎

▲台南忠義國小，選擇「木匾大師黃耀如老師傅」作研究對象，獲國際學校網界博覽會白金獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019國際學校網界博覽會優勝名單日前出爐，台南市中西區忠義國小榮獲最高榮譽白金獎，「角落寶寶」團隊化身為社區大使，選定一個足以代表自身鄉土的主題，獲得國際肯定。



教育局表示，國際學校網界博覽以專題研究及團隊合作方式探索地方人文與環境，不僅是跨領域的學習，同時也培養學生與教師間的情感，增加彼此的聯繫，並讓師生能對在地文化有更深的認識及了解，藉此活動探索臺灣各地，並向國際展現臺灣人文風貌。



中西區忠義國小學生組成「角落寶寶」團隊，以「專於工、行於藝─府城木匾工藝大師黃耀如」為研究主題，參加2019國際學校網界博覽會地方人物領袖組競賽，在學校三位老師的指導下，團隊經過五個月的研究及實地探查，並把成果以專題網站的方式呈現，日前成績公布，這項專題作品獲得白金獎的肯定。



角落寶寶團隊，這次選擇「木匾大師黃耀如老師傅」，及其一手創立的「南輝木匾雕刻處」為研究對象，黃耀如老師傅已高齡86歲，而且是一位十分低調的傳統藝術家，在學校范馨文老師的居中牽線下，學校團隊才擁有難得的研究機會，老師傅的工藝是台南非常獨特的傳統藝術之一，即使黃老師傅已80多歲，但他身體仍十分硬朗，要做到100歲呢！



國際學校網界覽會是由全球學校網路基金會，於1995 年開始所舉辦的專題式網頁製作比賽，也是金氏紀錄認證全球最大的網站設計比賽，競賽分地方人物領袖、地方社團族群、地方企業組織、地方特產特色、地方觀光資源、地方歷史古蹟、地方環境議題及地方音樂藝術八大類別，參加團隊將主題研究成果以網頁方式呈現於網路上，再藉由參賽隊伍相互觀摩、相互評分，選出優勝隊伍。