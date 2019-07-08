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台南瓏豐水產無預警倒閉！　市府：尚未受理相關消費申訴案

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▲台南市以直播起家的知名水產批發商「瓏豐水產」驚傳因資金週轉不靈無預警倒閉，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲台南市以直播起家的知名水產批發商「瓏豐水產」驚傳因資金週轉不靈無預警倒閉，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南市以直播起家的知名水產批發商「瓏豐水產」驚傳因資金週轉不靈無預警倒閉，其四草總店及安平旗鑑店皆未開門營業，臉書已經關閉，蔡姓負責人神隱中，傳出廠商或團購消費者索討無門，台南市政府法制處指出，至7月8日尚未受理相關消費申訴案。

據了解，由於「瓏豐水產」除開設實體餐廳供民眾用餐外，大多係以直播方式販售水產價格比坊間販售價格低廉，部分網購民眾都是先付款再宅配，如今不論廠商或團購消費者都索討無門。

因業者已經神隱，台南市政府法制處提醒以信用卡付款購買公司商品之民眾，應儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥相關證明文件，如簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等，於商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

至於以現金付款者，可要求瓏豐水產有限公司退款，亦得尋求法律途徑提起民事訴訟維護權益，法制處強調，若民眾後續有需要相關協助，可隨時撥打消費者服務專線1950洽詢；或至臺南市政府消費申訴；亦可至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw）進行線上申訴。

法制處指出，購買預付型之商品，消費者須承擔將來業者是否能夠如期提供商品或服務，及商品或服務之品質是否良好等風險，因此購買前應注意企業經營者商譽、信用是否良好，及有無履約保證等，於購買前宜審慎評估，切勿因促銷優惠而大量購買，如認價格低廉實惠而欲大量購買時，應儘量採銀貨兩訖或取得一定擔保。

此外，勞工局表示，勞工局長王鑫基據悉第一時間，立即派員至門市及工廠了解，主動關心勞工權益，惟現場大門深鎖，無人應對，7月8日再派員到場釐清，發現瓏豐水產家族企業聘僱4名印尼籍移工，經初步了解並無積欠薪資情形、亦無安置需求，惟雇主表示後續部分移工擬轉出由其他雇主承接，將再予移工進行協商，勞工局將持續了解並協助後續事宜。

據瓏豐水產張姓員工表示，瓏豐公司請員工工作至7月6日下午2時，6月份薪資將於7月20日發給（約定每月20日為發薪日），是否積欠工資，因發薪日未到無從論斷，至於資遣費與特休假及失業給付、預告工資等等勞工權益事項，勞工局將持續釐清，並主動聯繫勞工協助處理，若雇主有積欠工資、資遣費之情形，除協助確定債權之外，並可協助勞工向勞工保險局申請工資墊償程序協助解決，以維勞工權益，後續有關事宜持續依法辦理。

據了解，自稱南部最大活體水產大盤瓏豐水產，3年前開始網路直播，7月7日傳出倒閉，業者在台南安平區、安南區的公司遭黑道包圍情事，惟台南市警方表示未發現有人鬧事，也有派出員警加強巡邏守望。

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關鍵字：台南,瓏豐水產,倒閉,消費申訴

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