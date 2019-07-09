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見面第一天就拍婚紗！蕾菈突宣布要嫁「185cm男模」　網驚：好配

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▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈約185公分的男模莊家誠拍婚紗。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I'm Lyla）

生活中心／綜合報導

長相神似鄧紫棋的蕾菈（Lyla），因有著「小鄧紫棋」的封號，加上身材姣好、個性率真，所以在網路上擁有超高人氣。而她最近也推出最新影片，找來第一次見面的網友拍婚紗，標題還寫著「蕾菈要嫁了！」讓不少網友乍看之下，還以為女神真的有好消息了。

身為一名單親媽媽的蕾菈，離婚後獨自扶養寶貝女兒，所以有不少網友也都希望她能找到好歸宿。而她最近也用交友軟體「SweetRing」找了一位聊得來的網友「假藉約會之名，行拍婚紗之實」。蕾菈說，她平常都會使用「SweetRing」，因其跟其他交友軟體不一樣，偏向結婚取向，真的想結婚的人可以使用這個軟體，因為光個人檔案介紹就超詳細，不論是基本資料還是對結婚的歷史跟態度、想不想要小孩等。另還有提問功能問對方關於結婚或戀愛的觀念，真的是很認真的交友軟體。

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尚凡 。（圖／尚凡提供）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

而蕾菈這次就特別用「SweetRing」約網友第一次見面，她還特別用新娘妝髮，甚至直接穿婚紗去找對方，雙方還約在健身房見面，果然對方看到蕾菈穿低胸婚紗現身的瞬間，整個人嚇了一跳，感到超級驚喜。至於該名男網友的身分，其實是擁有185公分高挑身材的男模莊家誠。蕾菈透露，在聊天過程中，發現雙方觀念其實很像，雖然一開始有些尷尬，但到後來越聊越投緣，也發現彼此有許多共通點，工作方面也都是跟模特兒有關，也有許多共同好友。

個性直率的蕾菈開玩笑問男方，「所以我是你的菜？」沒想到莊家誠竟反過來撩她，「妳是萬中選一。」而莊家誠則說，雖然一開始聊蠻尷尬，但後來發現彼此在工作上有很多關聯，所以聊得蠻多，而且這個交友軟體會過濾掉不適合的女生，不會隨便亂推薦。蕾菈跟莊家誠兩人不僅互動充滿粉紅泡泡，在拍婚紗過程中，雙方互動也十分甜蜜，期間蕾菈還主動要莊家誠把她從地上抱起，男方果真聽話從背後抱住，讓她忍不住害羞喊，「蕾菈自肥！」

尚凡 。（圖／尚凡提供）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

而拍攝空擋被問到是否想結婚了？蕾菈坦言，「有點想。」接著轉頭問莊家誠，「你喜歡小孩嗎？如果不是你的小孩呢？我的小孩，我生的。」男方回說，「但是他也是你的一部分啊，我喜歡是喜歡你的全部每個部分啊。」超暖回答讓蕾菈激動不已，卻也忍不住笑虧「有點肉麻」。拍完後，莊家誠被問及感想時坦言，起初感到很驚喜，隨後更曖昧表示，「可以跟自己喜歡的人拍婚紗，其實跟工作上不太一樣。」蕾菈則是笑說，拍婚紗的整個過程，她都很害羞，她也坦承：「我的脾氣是蠻兇的，我如果結婚我是要丟一台冷氣出去的脾氣喔。」

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

▲蕾菈拍婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／我是蕾菈I`m Lyla）

影片最後，蕾菈曬出一系列婚紗照成果，畫面散發出甜蜜氛圍，影片說明中也寫道：「超害羞的啦～哪有人第一次見面就拍婚紗照的～。」看完雙方互動甜蜜影片，讓不少網友敲碗喊希望兩人真的在一起，「你們兩個真的可以欸」、「有要繼續發展嗎」、「男的帥女的美」、「只有我覺得他們很配嗎？」、「覺得你們兩個真的滿像的」、「有要繼續發展嗎？」、「男女都很美有機會在一起嗎？」、「好像韓劇的封面照」、「我以為我在看韓劇，好甜蜜～」。

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關鍵字：蕾菈,結婚,交友軟體

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