西班牙貝殼海灘「狂撈50公斤生蠔」　中國夫婦被警方調查！

▲生蠔。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

生蠔是許多老饕心中的極品，價格也不便宜。一對中國夫婦近日在西班牙聖賽巴斯提安（San Sebastian）海灘撿了50公斤生蠔，被當地警衛隊發現，由於目前是當地的禁撈期，已對2人展開調查。

根據《歐洲時報》西班牙版微信公眾號「西聞」，這對中國夫婦已捕撈海灘附近的生蠔好幾個星期，但一直沒有被居民們發現，一直到7月3日事情才曝光。聖賽巴斯提安警衛隊在貝殼海灘發現了這對夫妻，他們當時正在敲開生蠔。

這對夫婦於航海區域和港口的水壩上，將附著在木樁子上的生蠔取下來，周圍還有4個大袋子，用於存放剛摘下的生蠔，甚至還邊摘邊把生蠔殼撬開，把生蠔肉裝到罐子裡。

▲西班牙貝殼海灘（Playa de La Concha）。（圖／達志影像／美聯社）

聖塞巴斯提安警衛隊表示，這對夫妻沒有捕撈許可證，還忽視了5月到9月的禁漁期，不可以私自捕撈，已經開始準備一份沒有相關許可證私自捕撈軟體動物的處罰並，將對這對中國夫婦進行調查。

貝殼海灘（Playa de La Concha）是一個淺底的沙質海灘，長1350米，平均寬度40公尺，是西班牙最著名的城市海灘之一，許多遊客慕名而來。2007年被列為西班牙十二瑰寶之一。