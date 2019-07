20歲女大生泳衣「前後穿反」私處不斷見客　呆問廠商：這款本來就這樣？

▲琳賽為了詢問泳衣是否設計成會露私處的樣子,還發照片給廠商,被朋友們狂笑。(圖/翻攝自推特/@ emmmamilroy)



實習記者陳妙津/綜合報導

蘇格蘭20歲女大生琳賽(Linsey Brown)日前與朋友出國渡假,興奮穿上新泳衣準備好好嗨一場,結果幾杯黃湯下肚後,去玩一趟廁所,她卻覺得新泳衣「怪怪的」,私密部位不斷露出來,於是傳訊向泳衣商抱怨,為表證明,還附上穿著泳衣大露私處的照片,結果被廠商一語道破,原來她根本就把泳裝穿反了。

據《福克斯新聞》報導,就讀時尚科系的琳賽與朋友到西班牙伊維薩島渡假,一開始時,她還正確穿著新買的泳衣,但喝了幾杯後,去了趟洗手間,便把泳衣完全穿反,而沒發現這點的她直接向泳衣廠商Pear Swimwear的IG投訴。

