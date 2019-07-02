20歲女大生泳衣「前後穿反」私處不斷見客　呆問廠商：這款本來就這樣？

▲琳賽為了詢問泳衣是否設計成會露私處的樣子，還發照片給廠商，被朋友們狂笑。（圖／翻攝自推特／@ emmmamilroy）



實習記者陳妙津／綜合報導

蘇格蘭20歲女大生琳賽（Linsey Brown）日前與朋友出國渡假，興奮穿上新泳衣準備好好嗨一場，結果幾杯黃湯下肚後，去玩一趟廁所，她卻覺得新泳衣「怪怪的」，私密部位不斷露出來，於是傳訊向泳衣商抱怨，為表證明，還附上穿著泳衣大露私處的照片，結果被廠商一語道破，原來她根本就把泳裝穿反了。

據《福克斯新聞》報導，就讀時尚科系的琳賽與朋友到西班牙伊維薩島渡假，一開始時，她還正確穿著新買的泳衣，但喝了幾杯後，去了趟洗手間，便把泳衣完全穿反，而沒發現這點的她直接向泳衣廠商Pear Swimwear的IG投訴。

thank god lyndsey got chucked out ocean after this pic.twitter.com/br28wBoMJi — emma (@emmmamilroy) 2019年6月29日

她忿忿地寫道，「我今天只穿了這件泳衣幾小時，但私處卻一直露出來，它本來就設計成這樣嗎？」並附上一張自己穿著泳衣、露出私密部位的照片。而公司也隨後禮貌點破，「很抱歉你被泳衣弄到很尷尬，不過我們看了照片以後很確定，妳把泳衣穿反了，上面應該有個梨形金色標籤，那邊才是背部，最薄的地方則是肩帶，希望對妳有幫助。」

整段超天然呆的對話被琳賽的朋友狂笑，還分享到網路上，「感謝上帝，琳賽以後被海洋禁止進入。」而被調侃的琳賽本人則相當大方，回覆道「我認真發誓一開始穿上的時候是對的啦！」