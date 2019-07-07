「等我東山再起！」瓏豐水產惡性倒閉　負責人欠債8500萬跑路

地方中心／台南報導

直播活體水產王國「瓏豐水產」驚傳一夜倒閉，執行場蔡志祥耗費數年時間，一手打拼橫跨捕撈、養殖、網路販售、餐廳的事業版圖瞬間崩塌，外傳負債至少8500萬；知情人士私下透露，蔡志祥因急於拓展事業版圖，導致資金周轉不靈而面臨危機，現在已經選擇跑路，但他在離去前曾留下話，「給我一點時間，等我東山再起！」

▲瓏豐水產惡性倒閉，執行長蔡志祥留下8500萬負債跑路。（圖／東森新聞）

瓏豐水產在南台灣赫赫有名，事業經營有聲有色，執行長蔡志祥眼光更是獨到，從輟學的捕魚少年，一舉躍升為身家破億的水產大亨；2016年，蔡志祥跨足直播領域，經營起網路銷售通路，在鏡頭前抓起一隻隻活體水產叫賣，粗估單日就進帳百萬餘元，年收更逼近億元大關。

但如今龐大的水產帝國，7日卻經傳惡性倒閉，臉書粉專緊急關閉，就連位於安平區、安南區的公司也大門深鎖，凌晨時分還一度遭到黑道弟兄包圍討債；對此，警方也證實瓏豐水產確實有債務糾紛，凌晨也有黑道找上公司，但並未鬧事，目前已經加派警力加強巡邏。

知情人士私下透露，此次瓏豐水產遭遇巨大財務危機早有跡象，日前就已陸續有廠商遭拖欠貨款，此次蔡志祥還不錢，只好選擇跑路，粗估在外負債至少高達8500萬元；友人分析，蔡志祥太過急於擴展事業版圖，周轉不靈才會導致資金出現龐大缺口，最後真的還不出來只好惡性倒閉，雖然目前蔡志祥已經神隱跑路，但他在離去前曾留下話，「給我一點時間，等我東山再起！」

▲友人透露，蔡志祥離去前曾留話「等我東山再起」。（圖／東森新聞）