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台灣人為何超愛戴口罩？　他點出「2003年是關鍵原因」漸形成風氣

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▲空氣污染,空汙,pm2.5,寒流,冬天,天氣,流感,口罩（圖／記者張一中攝）

▲走在街頭，常可看見不少民眾戴著口罩。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

台灣民眾喜愛配戴口罩，讓許多外國觀光客留下深刻印象，甚至還有人誤以為是「感冒的人太多」。大陸官媒《人民日報》海外網近日刊文剖析這種現象稱，台灣人囤積口罩和日常使用的習慣，源自2003年SARS疫情蔓延後，口罩的認知度和依賴度也顯著提升，日常配戴的社會風氣逐漸形成，口罩的樣貌也更多元。

這篇題為「台灣有個口罩族」的文章是由《人民日報》海外網所刊出，文中提到，「在大陸，如果街頭頻現口罩族，那多半是個霧霾天，或者風沙漫天柳絮飛舞。室內還戴著口罩的人更是稀少，大概不是感冒生病就是過敏。」

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空氣污然,PM2.5,戴口罩,口罩（圖／記者李鍾泉攝）

▲許多外國遊客對台灣人愛戴口罩的現象感到好奇。（圖／記者李鍾泉攝）

該名撰稿記者表示，「秋冬時節去台北，由於皮膚問題，我成天戴著口罩遮護，卻不覺得突兀。放眼望去，大街小巷、寫字樓、商店中的口罩族大有人在，有人口罩一戴就是一整天，還包裹得嚴絲合縫，式樣從醫用口罩到時尚設計款各不相同，看去也不像全出於身體原因而戴。」

至於「台灣人為什麼喜歡戴口罩？口罩如何融入日常？」文章提到，他的好友K是台灣大學英文系畢業的碩士，對於關於口罩的疑問絲毫不感到意外，「好多從境外來的朋友都會問啊，台灣人為什麼成天戴著口罩，好奇怪。」K列舉的理由包括「公共場所防病菌」、「出門沒化妝擋一下」、「早起臉很臭別看我」、「身體不舒服想戴」等。

文章分析，台灣人囤積口罩和日常使用的習慣，源自2003年SARS疫情蔓延，疫情爆發突然，台灣民眾爭相囤積口罩渡難關，不管走到哪裡都戴，口罩成為生活必需品。市面上出現搶購風潮，口罩一時間供不應求，人們對醫用、紗布、活性炭等口罩的認知度和依賴度也顯著提升。

感冒,鼻子過敏,打噴嚏、戴口罩（圖／記者黃克翔攝）

▲人民日報記者分析，台灣人愛戴口罩是源於2003年爆發的SARS疫情。（圖／記者黃克翔攝）

文章稱，經此一役，台灣民眾意識到口罩的重要性，來自學校和社會的衛生教育，都會強調有需要時就佩戴口罩，來保護自己和關愛他人，一些家庭也會囤積口罩以備不時之需。隨著人們對口罩功能性認識的提升，日常配戴的社會風氣逐漸形成，口罩的樣貌也更多元。

撰文記者在文末表示，越來越多台灣年輕人成為口罩族，口罩如今儼然成為個性符號和衣飾延伸。在青少年流行文化匯集地台北西門町逛逛，彩色口罩、印花口罩、格紋口罩等都不難見到，黑色口罩更是藥妝店全年熱銷款。此外，台灣現在甚至有亞洲唯一以口罩為主題的觀光工廠，因為家家戶戶離不開口罩，有民眾在參觀時說可以多買點備著，既可自用，又能將口罩作為伴手禮送人。

實際檢索大陸社會化問答網站「知乎」，也有關於台灣人愛戴口罩的相關討論，有網友表示「有些人會過敏、氣喘」、「防曬加上空氣汙染的關係」、「臉上粉刺痘疤，不夠雅觀」；也有大陸網友稱「問過台灣同學，騎機車蟲子會跑進口鼻」。

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關鍵字：台灣人,戴口罩,口罩,過敏,SARS,2003年

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