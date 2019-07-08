大媽幫兒脫褲「尿」進百貨公司垃圾桶　網怒：廁所就在旁邊

▲大媽抱起男童在餐飲區旁的垃圾桶「解放」。（圖／翻攝自Facebook／Bonnie Wong）



人有三急，但若因此不顧旁人感受，隨地便溺，恐怕還是非常沒有公德心的。近日有一名女網友在馬來西亞亞庇某間商場逛街時，目擊一名大媽抱著下半身光溜溜的小男童，當眾對著垃圾桶「就地解放」，這畫面讓該網友完全不可置信，於是將此拍下上傳，沒想到意外引發熱議。

據《中國報》報導，女網友波尼（Bonnie Wong）昨日在Facebook分享了這張照片並寫道，「通常我只會在滑FB時看到這種畫面，沒想到今天我親眼目睹了...不需要我的解釋，照片訴說了千言萬語。」從照片中可以看到，一名戴著遮陽帽的大媽，將光著屁股的男童抱起，隨後竟讓他在餐飲區旁的垃圾桶「解放」。

波尼憤怒表示，「我完全無法理解這名大媽的心態，因為該處距離廁所並不遠。如果小孩真的忍不住，難道不能去隱密一點的角落，拿塑膠袋應急嗎？這一幕讓我相當震撼，而我當下並沒有想過要直接對方交談，只想趕緊通報該商場的保安。」波尼於最後更提醒民眾，外出時，一旦不小心碰到垃圾桶，一定要立刻去清洗，「因為垃圾桶的骯髒程度不是你能想像的！」

這篇貼文短短上傳不到2天，就已經累積3600次分享、超過1400則留言，大家紛紛表示，「真沒素質」、「超噁心，一定是大人懶的帶小孩上廁所」、「旁邊是餐廳欸...尿味都飄進去了吧」、「這小孩以後長大會怎麼想...」、「沒水準的大媽」。然而，也有部分網友認為自己可以體諒此行為，「畢竟是小朋友，與其因忍不住尿滿地，這樣或許比較好。」