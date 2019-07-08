兒突大哭！老公玩遊戲衝房間「暖說16字」　人妻：重新愛上他

▲原PO說，結婚後和老公從情人變成家人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

一名人妻分享老公在玩遊戲時，聽到兒子在哭對隊友說了16個字，「看著這個只穿內褲又肥肥的男人在家裡跑來跑去，突然有種重新愛上他的感覺。」有網友認為，「愛情的最高境界就是⋯在婚姻中談戀愛。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團發文說，記得當初愛上老公是因他有種猜不透的魅力，有點痞痞的屁孩樣，「當時的他很黏我，每天一有空檔就打給我，我們晚上都掛著電話睡覺。」

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原PO表示，結婚後，老公身材變了，跟她聊天的時間也變少，「我們從情人變成了家人，對於我這個嚮往愛情的人其實有點難接受，所以這幾天總是在跟老公鬧彆扭。」

▼原PO老公貼心顧兒子，看在她的眼裡很窩心。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「但剛剛我在滑手機，老公在打遊戲，兒子突然大哭時，第一個跳起來的是老公」，原PO分享甜蜜時刻，「他匆忙跑進房間看看兒子，快速塞了奶嘴給兒子後，又跑回電腦前。」他對網友說，「欸欸欸！你們先打喔！我兒子餓了要喝奶」，之後又再跑回房間哄一下兒子，等兒子稍微安靜就去廚房泡奶。

原PO指出，「我坐在客廳沙發上看著這一切，看著這個只穿內褲又肥肥的男人在家裡跑來跑去，突然有種重新愛上他的感覺。或許他身材沒有以前好，又或許我們沒有以前那種超級甜蜜的相處，但對生活又認真又負責的男人，真的有種獨特的魅力！」

對此，許多網友留言，「愛家的男人最帥」、「愛情的最高境界就是⋯在婚姻中談戀愛⋯在某一刻又會重新愛上對方」、「會幫忙顧小孩，願意先放棄一下下遊戲的神隊友，比什麼都來得重要」。