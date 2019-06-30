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社會 社會焦點 保障人權

巷道倒車「一路向右偏」撞路邊車晃很大　女駕駛辯「不知道有撞」

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記者李忠憲／台中報導

「歪了！歪了！」甘姓男子將車停在自家巷道門旁，聽到碰撞聲查看，發現車竟遭人開車撞擊，他調出監視器發現對方明明倒車歪了，竟還繼續開，撞了就往前落跑。肇事張姓女子竟辯稱不知有撞到，但畫面會說話，警方仍依法開單並將吊扣駕照。

▲▼婦人巷道倒車歪斜撞車逃逸，竟辯稱不知有撞到。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲婦人巷道倒車歪斜撞車逃逸，竟辯稱不知有撞到。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三警分局交通分隊日前某晚接獲33歲甘姓男子報案，他南區忠明南路巷內自家門旁的汽車遭人開車撞後逃逸，警方到場了解，從甘男家門口的監視器畫面發現，一輛廂型車從巷口一直倒車，只見它倒車路線已偏向右邊卻沒有任何修正，直接撞上甘男的車，車身明顯晃動。該車停下後，直接換檔，就往前開走。

甘男氣炸說，路線明明就歪了，竟然還繼續開，撞別人的車就開溜，真是惡質，希望警方能協助找到肇事者，要跟對方索賠。

警方據此調閱周邊監視器，很快就確認肇事車輛車牌，並連繫開車的張姓女子到案說明。

▲▼婦人巷道倒車歪斜撞車逃逸，竟辯稱不知有撞到。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方比對雙方車身撞擊痕跡相符。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼婦人巷道倒車歪斜撞車逃逸，竟辯稱不知有撞到。（圖／記者李忠憲翻攝）

張女辯稱，她當晚因為身體不舒服，開車去看醫生要返家，發現她家中前方路段在施工，才想沿著原路倒車出去，她根本不知道有撞到車。

但警方認為，畫面中張女撞車力道明顯，受害車輛明顯晃動，豈有不知道的道理，明顯肇事逃逸，依《道路交通管理處罰條例》開罰1千至3千元，並吊扣1至3月駕照。

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關鍵字：車禍,倒車,肇事逃逸,肇逃,第三分局,南區,台中市

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