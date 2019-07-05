▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮，30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019年全台灣最浪漫的公辦市民聯合婚禮，5日在基隆港邊甜蜜登場，30對新人登上「盛世公主號」遊輪，在基隆市長林右昌主婚、慶安宮主委童永證婚、在場眾多貴賓以及基隆山海遊輪美景的見證下，完成終身大事。林右昌表示，「盛世公主號」又有「愛之船」之稱，在船上舉辦浪漫的聯合婚禮，不只是台灣首創，也可能是亞洲首次，別出心裁的婚禮安排，市府送給大家最大的祝福及禮物。

林右昌強調，基隆市未來會跟遊輪產業結合，打造幸福的產業鍊，不只是觀光遊輪或婚禮，像金婚、銀婚、鑽石婚都可以搭乘遊輪舉行，周邊相關的甜點、婚紗攝影等，都已經形成一個產業鍊，市府會繼續努力，讓基隆成為幸福甜蜜的城市。

民政處表示，「2019浪漫遊輪愛之旅－基隆市民聯合婚禮」一開放登記，一個上午就秒殺額滿，幸運搶得機會的30組新人中，不乏有長跑10年以上的情侶，經歷了戀愛中的酸甜苦辣後，決定牽手走下半輩子；也有親友巧扮邱比特，將原本是平行線的兩人連成交集；甚至還有透過交友軟體結緣墜入愛河，進而攜手共度未來的佳偶報名參與。

去年基隆市聯合婚禮移師潮境公園，活動佳評如潮，而基隆作為亞洲最佳郵輪母港，美麗的山海港景更是基隆給人的第一印象，因此今年基隆市政府特別克服萬難，與全球豪華遊輪領導品牌之一的公主遊輪公司合作，讓新人們登上「盛世公主號」辦歐式豪華婚禮、拍優雅浪漫婚紗，搭配著悠揚的樂聲，讓所有新人沉醉在愛之船。

基隆市政府努力扶植在地產業的決心有目共睹，未來想結婚的新人們無論是拍婚紗、買喜餅、婚禮小物或是喜宴需求，甚至是選擇搭郵輪度蜜月等，全都可在基隆獲得滿足，證明基隆有發展甜蜜產業的實力。

2019全台最浪漫、最難忘的基隆市民聯合婚禮，在富有基隆特色的山海港景和豪華的盛世公主遊輪襯托下，30對新人完成婚姻大事，滿載而歸。