　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮　30對新人登船完成終身大事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮，30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019年全台灣最浪漫的公辦市民聯合婚禮，5日在基隆港邊甜蜜登場，30對新人登上「盛世公主號」遊輪，在基隆市長林右昌主婚、慶安宮主委童永證婚、在場眾多貴賓以及基隆山海遊輪美景的見證下，完成終身大事。林右昌表示，「盛世公主號」又有「愛之船」之稱，在船上舉辦浪漫的聯合婚禮，不只是台灣首創，也可能是亞洲首次，別出心裁的婚禮安排，市府送給大家最大的祝福及禮物。

林右昌強調，基隆市未來會跟遊輪產業結合，打造幸福的產業鍊，不只是觀光遊輪或婚禮，像金婚、銀婚、鑽石婚都可以搭乘遊輪舉行，周邊相關的甜點、婚紗攝影等，都已經形成一個產業鍊，市府會繼續努力，讓基隆成為幸福甜蜜的城市。

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

民政處表示，「2019浪漫遊輪愛之旅－基隆市民聯合婚禮」一開放登記，一個上午就秒殺額滿，幸運搶得機會的30組新人中，不乏有長跑10年以上的情侶，經歷了戀愛中的酸甜苦辣後，決定牽手走下半輩子；也有親友巧扮邱比特，將原本是平行線的兩人連成交集；甚至還有透過交友軟體結緣墜入愛河，進而攜手共度未來的佳偶報名參與。

去年基隆市聯合婚禮移師潮境公園，活動佳評如潮，而基隆作為亞洲最佳郵輪母港，美麗的山海港景更是基隆給人的第一印象，因此今年基隆市政府特別克服萬難，與全球豪華遊輪領導品牌之一的公主遊輪公司合作，讓新人們登上「盛世公主號」辦歐式豪華婚禮、拍優雅浪漫婚紗，搭配著悠揚的樂聲，讓所有新人沉醉在愛之船。

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府努力扶植在地產業的決心有目共睹，未來想結婚的新人們無論是拍婚紗、買喜餅、婚禮小物或是喜宴需求，甚至是選擇搭郵輪度蜜月等，全都可在基隆獲得滿足，證明基隆有發展甜蜜產業的實力。

2019全台最浪漫、最難忘的基隆市民聯合婚禮，在富有基隆特色的山海港景和豪華的盛世公主遊輪襯托下，30對新人完成婚姻大事，滿載而歸。

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

▲「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮 30對新人登船完成終身大事。（圖／基隆市政府提供）

ET快訊
桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期
罷工空服凌晨苦行27公里走到總統府陳情　小英回應了
快訊／南加州又震了！規模5.4當地清晨一陣搖　深度僅7.1公

關鍵字：基隆,遊輪,新人,結婚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡海輕軌紅樹林站連通道啟用　尖峰通勤旅次增加近30%

新北「巷弄藝起來」巡演大戲　明華園溫情獻演「逐鹿天下」

「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮　30對新人登船完成終身大事

鄭文燦赴美「城市治理經驗分享」　鞏固姊妹市邦誼

宜蘭童玩節加碼送　70萬元汽車等你開回家

淡水河岸新地標　新北消防局滬尾「防災宣導主題館」揭幕

培育廟宇英語解說人才　黃偉哲大讚「神民英講」提升宗教觀光能見度

男嬰清晨急出生　年輕消防員化身產婆救寶寶

產業之旅不間斷　林智堅參訪蟲蟲實驗室

黃偉哲前往南鯤鯓代天府　關心廟宇孳清及宣導工作

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

家犬猛甩頭 撕咬「路邊黑狗」濺血 飼主冷眼觀...民眾急：快被咬死了

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

淡海輕軌紅樹林站連通道啟用　尖峰通勤旅次增加近30%

新北「巷弄藝起來」巡演大戲　明華園溫情獻演「逐鹿天下」

「盛世公主」遊輪浪漫聯合婚禮　30對新人登船完成終身大事

鄭文燦赴美「城市治理經驗分享」　鞏固姊妹市邦誼

宜蘭童玩節加碼送　70萬元汽車等你開回家

淡水河岸新地標　新北消防局滬尾「防災宣導主題館」揭幕

培育廟宇英語解說人才　黃偉哲大讚「神民英講」提升宗教觀光能見度

男嬰清晨急出生　年輕消防員化身產婆救寶寶

產業之旅不間斷　林智堅參訪蟲蟲實驗室

黃偉哲前往南鯤鯓代天府　關心廟宇孳清及宣導工作

和胡迪睡一晚、滿滿繽紛樂高　全球3間玩具主題房精選

確定單挑館長！練喻軒嗆「互罵後來打」：團隊溝通好了…來台時間曝光

【廣編】TOYOTA支持台灣運動選手　前進2020東京奧運

小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

年輕人IG玩太多會寂寞、愛比較　英國研究：負面能量大過臉書

開唱前一周突重感冒燒聲　東區「外僑御醫」神救援柯朋宇

不斷更新／尼克斯安全下庄　6局桃猿6：1統一獅

易烊千璽突蹲地發抖…導演「他都自己扛著！」　片場真相網心疼

暑假限定！壽星點小海陸菲力牛排 傑克兄弟免費送龍蝦

蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

地方熱門新聞

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

桃園海灘男性裸屍　警方發布特徵..

暴力師賞小學生巴掌　揍到腦震盪..

斗六新景點假日人文市集6日登場

苑裡老街地磚一再壞　施工品質太..

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神..

縱火燒死父親檢方起訴法院裁押

世紀鋼構回填阻斷農水路　民眾舉..

中捷徵才152人　薪水最高65..

雇主聘15名非法移工　栽在移民..

嘉市覺醒音樂祭預計吸引10萬人..

宜蘭童玩節免費試玩　遊客歡樂戲..

女企業家捐物資給鴻佳庇護中心

石門水庫藍色公路　直達新溪口吊..

更多熱門

相關新聞

男子恐嚇賠本出貨　砍殺漁民侵占百萬漁貨

刑事局日前接獲線報，基隆1名男子平時在八斗子漁港，涉嫌恐嚇被害人低價賣出漁貨，甚至有漁民不從便率人將對方砍至重傷，最後從對方手中侵占被害人的漁貨，遭砍被害人最後損失百萬漁貨。

疑不滿觸診下體　醫師被男持球棒打傷

女童玩單槓摔斷門牙　區公所賠23萬

老公偷腥6年…小三再嗆正宮：管不好怪我？

變態想娶單親媽　竟是為了9歲蘿莉

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

林志成嗆「18秒打趴館長」

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

最難追的星座女Top 5

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

《玩很大》張立東撿到內褲！

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶還在等他回家

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面