國中畢業生遭浪捲走！網友一看狂嘆：這超陰　家屬雨中燒紙錢淚崩：快回來

地方中心／高雄報導

高雄梓官區蚵仔寮漁港沙灘7日晚間傳出一起意外，一名蔡姓國中畢業生被海浪捲走，消防局獲報後已經緊急派人搜救，但仍舊沒有發現他的蹤影，而家屬也心急地在岸邊燒紙錢祈福，並大喊著：「快回來」。

▲國中畢業生不幸遭浪捲走。（圖／翻攝自新時代的熱血義消）

蔡姓畢業生的家屬聽到意外後便趕到現場，同時也在現場燒起紙錢祈福，並不斷哭喊著：「快回來家裡」，而當時天候不佳，不僅雨勢不斷，就連風浪也不小，因此不得已只好先暫停搜救，而8日早上消防人員再次出動搜救，已經派出1機（無人機、空偵機）3艇11車61人次搜救，但目前仍舊沒有尋獲蔡生。

▲蔡生在消波塊附近遭浪捲走。（圖／翻攝我是梓官人）

▲消防人員繼續搜救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，蔡生是和朋友一起出遊，未料卻會在消波塊附近時，遭到浪捲入水中，當時朋友只來得及聽到他大喊一聲，接著就發現他被捲入海裡。對此，有民眾表示，「這裡很陰，連聖公都過來處理」、「消波塊旁邊都有暗流、漩渦，不應該太靠近」、「希望沒事啊！」。

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