男溺水無呼吸　119線上指導CPR...鬼門關成功搶人

▲北埔傳出溺水意外，竹縣消防局利用線上指導CPR成功救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣北埔鄉7日上午發生一起戲水不慎造成溺水事故，新竹縣政府消防局獲報後迅速派員前往救援，並將獲救男子送醫救治。消防局提醒民眾，戲水時務必選擇有救生員駐守之合法地點，並謹記-救溺五步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，善用救生裝置、不貿然下水救人，以提高救人自護能力，並呼籲所有家長應確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，以避免不幸事故發生。

7日上午9時許，1名18歲彭姓男子與家族一行20多人到北埔鄉龍門休閒農園烤肉遊憩，彭男與15歲弟弟於農園旁大坪溪玩水，隨後家屬約9點40分發現弟弟揮手呼救，表示彭男發生溺水。現場民眾馬上協助將彭男拉上岸，上岸後發現彭男意識不清疑似沒有呼吸，家屬隨即實施CPR，一旁民眾並立刻撥打119求救。

119指揮中心於9點45分接獲報案後，立即派遣救護車前往並以電話線上指導家屬實施CPR，家屬實施不到2分鐘，彭男即恢復意識及呼吸，並有嘔吐2~3次，隨後消防局119人員抵達現場後立即接手處置。彭男經消防局EMT評估後，生命徵象已回復且穩定，隨後由消防局送至國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院進一步檢查治療。

夏季戲水高峰期，更是溺水意外的高峰期，消防局再次提醒民眾務必選擇有救生員駐守之合法地點，並謹記-救溺五步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，善用救生裝置、不貿然下水救人，以提高救人自護能力，並呼籲所有家長應確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，以避免不幸事故發生。

※救溺五步：叫叫伸拋划、救溺先自保

1.叫：大聲呼救

2.叫：呼叫119、118、110、112

3.伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）

4.拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等）

5.划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）