漱口水「入嘴清潔」再吐回包裝！噁男轉身秒放回架上　網全看傻眼

▲史密斯把用過的漱口水吐回包裝裡。(圖/翻攝自推特/Saladino for Congress)

國際中心/綜合報導

推特上近日瘋傳一支由「Bameron Nicole Smith」帳號所上傳的影片,這則影片當中可以看到一名穿著豹紋衣服的男子,在沃爾瑪(Walmart)超市裡走動,隨後來到賣漱口水的地方,只見他將其中一瓶漱口水拿起來使用過後,又將嘴裡已經漱過口的液體吐回原本的包裝中,接著就拍拍屁股走人,好像事不關己一樣。

綜合外媒報導,影片中的人物即為史密斯(Bameron Nicole Smith),他出現時一邊妖嬈的走著,一邊說著「女孩,這是一個滿是發霉的糟糕早晨」,並在身後的貨架上拿起一罐藍色的漱口水,打開蓋子一口喝進漱口水漱完口後,將「已使用過」的液體再度吐回罐子裡,最後像是甚麼事也沒發生一樣,將物品放上架子自顧自地離開了。

這個影片上傳短短4天的時間,已經有超過22萬的觀看次數,史密斯的推特也被網友灌爆,覺得他這樣的行為太誇張;但也有人認為這一切都是史密斯自導自演,因為在他打開漱口水前,沒有先撕掉瓶子上的封條後才使用。

除了喝漱口水的影片之外,史密斯的推特上後來又轉推一支另一位男子拉茲(Larz)在超市裡,隨意拿起冰箱裡的冰淇淋,用手挖出來吃之後又將蓋子蓋上,把冰淇淋放回冰箱的影片,而影片的敘述竟為「我開始跟隨打開商品,但卻不購買的趨勢」,引起了許多網友的憤怒,更有大多數人認為,這樣的行為已經犯法,要求相關單為調查嚴懲。

報導中指出,沃爾瑪已經開始著手針對兩起事件開始調查,並稱一定會透過法律途徑起訴那些需要負責的人。6月底時曾有一名眼鏡妹同樣也在商場中,把未開封的冰淇淋桶打開,用自己的舌頭狂舔後再放回架上,引起許多人的關注。

