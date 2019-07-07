影／空拍曝光！韓粉、郭粉「反鐵籠公投」尬場　眾人齊喊：重返執政

記者徐政璿、羅婉庭、楊蕓、袁茵／台北報導

國民黨7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議，5位總統初選參選人皆到場共襄盛舉，國民黨主席吳敦義和前總統馬英九也抵達抗議現場，和底下民眾一同高喊「重返執政，撥亂反正，民主已死，還我公投」。

▲國民黨七七凱道大會師現場群眾。（圖／攝影中心攝）

根據國民黨規劃，這次活動的5位主持人，分別是桃園市議員萬美玲、魯明哲、國民黨文傳會副主委歐陽龍、實踐大學講座教授江岷欽與資深媒體人鄭麗文。

至於流程部分，活動於14時開始，14：30至15：00暖場表演，15：00至15：30八大社團開講，15：30至15：40由彰化以北10縣市議長與代表站出來演講，15：40至15：50由立法院黨團三長發聲，15：50至15：57啦啦隊表演，15：57至16：57五位初選參選人同台，最後由馬英九和吳敦義壓軸登場。

到了16時，前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、台大政治系教授張亞中、國民黨主席吳敦義和前總統馬英九一同上台，共同在台上手牽手喊出「重返執政，撥亂反正」、「民主已死，還我公投」的口號。

▼國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）