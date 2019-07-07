拒絕發大財！粉絲怒整理高雄6大「不友善韓粉店家」：別去貼冷屁股

▲業者在門口掛紅布條，抗議「說好的發大財呢」。（圖／翻攝業者臉書）

記者李唯甄／高雄報導

「76高雄觀光日」吸引全台韓粉到高雄旅遊，觀光局估計當天約有20萬人湧進港都，許多在地商家紛紛推出優惠吸客，但也有好幾間店家直接表態「就是不歡迎韓粉」，甚至還有業者在店裡提供「韓國瑜罷免書」、也有人乾脆暫停營業3天拒發韓粉財、PO文酸「高雄光光日、店家跑光光」。

高雄觀光日吸引全台韓粉到港都朝聖，不少高雄在地店家也祭出優惠，搶賺一波韓流財；但也有一些店家因為政治立場不同，選擇不參與這波活動。韓粉們就整理出一系列「不友善韓粉店家」，提醒去高雄旅遊的「韓家軍」別上門光顧，免得自討沒趣、熱臉貼冷屁股。

▲旗山常美冰店在店內提供罷韓連署書。（圖／翻攝業者臉書）

1.位於旗山的常美冰店，過去曾在臉書PO文「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人、以後也不想當中國人」；現在更在店內提供1千份罷免提議書，向客人喊話「高雄人拒絕當市長選舉用完就丟的棋子、大家一起做民主台灣的塞子吧！」

2.位於鳳山的勇記無敵蘿蔔糕，宣布5日到7日「配合高雄國旗光光日活動，店家跑光光」，暫停營業3天。老闆在臉書寫下「國旗代表國家、請尊重國旗」、「不要拿國旗來操弄族群對立」，更強調民主社會、理性敘述幽默表態，請大家不要太嚴肅。

3.位於鹽埕區的郭家肉粽，去年韓國瑜剛上任，老闆受訪時表示「自己其實是挺其邁的」，引來韓粉不滿揚言拒吃，後來高雄觀光局選到這間店辦活動，新聞局長王淺秋也來吃肉粽捧場，讓老闆的態度也趨於軟化，改口「陳其邁和韓國瑜都很優秀」。

▲店家宣布高雄觀光日暫停營業3天。（圖／翻攝自店家臉書）

4.位於苓雅區的森梵新鐵板料理，日前在店門口掛出紅布條「說好的發大財呢？還好我們撐過來了」，業者表示去年大選結束後，營業額反而掉了一半，「靠競選口號發大財不如靠自己」，最後也靠著自己的努力讓生意變好、順利撐過一周年。

5. 位於鹽埕區的廣德家，打出高雄觀光日這2天，「煎餅原價70元，韓粉發大財特價1000元」，更直接宣布「持罷免書免費送煎餅」，業者在臉書PO出3點聲明，坦言自己就是支持罷免韓國瑜。

6.位於鼓山區的釣客食堂，業者在店內提供罷免韓國瑜連署書，強調「我們不是意識形態、我們只是為了未來」，店家更表示這兩天就會貼公告在店門口「本店不歡迎中國人及韓粉、因為無法溝通敬請見諒！如果不想消費我們也不會在意！」

▲釣客食堂在店內提供罷韓連署書。（圖／翻攝自店家臉書）