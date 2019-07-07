高雄觀光日文宣狂出包！黃捷「重砲怒轟潘恒旭」：真的適任局長嗎？

▲高雄市議員黃捷。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局5日到7日舉辦「高雄觀光日」，但活動中贈送的貼紙及活動看板上充滿「挺韓」文字，甚至貼紙上印有「臺灣」字樣，竟是涉嫌盜用「香菸可樂威士忌」的毛筆手寫字，不僅引起網友批評，就連時代力量高雄市議員黃捷也在臉書PO文，要局長潘恒旭針對高雄國際觀光節的諸多問題，應主動徹查是否有抄襲疑慮，誠摯地給市民道歉和解釋，而不是耍嘴皮子推卸責任。

針對高雄觀光日，活動中贈送的貼紙，其中有一張被爆料疑似盜用「香菸可樂威士忌」毛筆手寫字；對此，黃捷在臉書上發表想法，開頭就批觀光局越來越誇張，指出潘恒旭不只在高雄國際觀光節的活動要大家訂房時說「支持韓市長高雄發大財」，還在活動背板上放上韓市長選舉口號「台灣安全人民有錢」，甚至涉及盜用他人的字型創作！

▲高雄市議員黃捷以高雄觀光日送的貼紙批潘恒旭沒記取教訓。（圖／翻攝黃捷臉書）

黃捷提到，著作權法寫的很清楚，擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣75萬元以下罰金，「潘局長要帶頭違法嗎？更何況這不是第一次涉及盜圖，元宵燈會時背板盜用日本藝術家的創作還歷歷在目，當時潘局長是怎麼說的呢？他輕蔑的說『不覺得這有什麼太嚴重的問題，不需要為了這種小事情吹毛求疵！』很顯然局長沒有記取教訓，至今仍認為侵害他人著作權只是小事？」

▲高雄市議員黃捷指出當時元宵燈會也爆出過盜圖事件。（圖／翻攝黃捷臉書）

黃捷痛批，「潘局長面對種種的問題，卻總是選擇在第一時間切割，拿各種藉口搪塞、掩蓋自己未盡督導和查證責任的事實，像本次盜用字體的事件，潘局長也認為『是該公司高層的行為』，與觀光局無關；讓人不禁質疑，這樣帶頭違法又如此囂張無賴的行徑，真的適任局長嗎？」。

最後，黃捷要潘恒旭針對高雄國際觀光節的諸多問題，除了應該撤下韓市長競選標語、保持行政中立之外，更應主動徹查是否有抄襲疑慮，誠摯地給市民道歉和解釋，而不是耍嘴皮子推卸責任。