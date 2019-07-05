小三頭靠頭甜照印馬克杯示愛人夫　正宮暴瘦切子宮結局大逆轉

記者黃翊婷／台北報導

黃姓女高階軍官質疑擔任科技公司主管的吳姓丈夫外遇，還有一個印有與花姓女保險員親密合照的示愛馬克杯，兩人不僅進出摩鐵，甚至會一起出國遊玩，讓她身心受創，因此提告請求非財產上的損害100萬元。高等法院法官認為，吳男與花女的行為的確已經超越一般男女正常的交往範圍，最後裁定花女須賠償正宮60萬元確定。

▲花女辯稱，合照馬克杯是配合餐廳活動製作的，並非刻意印製。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

黃女在判決書中主張，丈夫（雙方已在2018年8月離婚）在2013年間認識花女，兩人聊著、聊著，竟然就發展成愛情關係，隔年還把親密合照製成馬克杯示愛，「我因為體重暴瘦加上不堪長期壓力，不得不切除子宮、雙側輸卵管以及右側卵巢子宮內膜異位瘤，後來被國軍列為二等殘，無法繼續工作」，身心受到嚴重折磨，這才決定提告求償100萬元。

但花女反駁，她的確是因為保險業務認識吳男，但兩人相處皆符合一般社交禮儀，合照馬克杯是配合餐廳活動製作的，所謂的一起出國也是幫忙介紹客戶，還能分佣金，拜訪完客戶兩人就分開各自行動，黃女會離婚是因為他們夫妻倆感情早有不睦，與她無關。

▲花女否認與吳男有不正當的交往。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

不過，高等法院法官認為，「示愛馬克杯」上的照片，花女手臂繞過吳男背部再勾住肩膀，兩人頭靠頭，姿勢親密，這並非一般保險員與客戶之間的正常互動；再者，吳男因為馬克杯被拿走，還曾對妻子提起陸海空軍刑法盜取財物罪嫌之刑事告訴，顯然對這個杯子相當珍視。

法官指出，花女雖然聲稱出國是為了見客戶，談完事情就分開進行各自的行程，但查閱刷卡紀錄，發現吳男的確有幫忙代訂機票及住宿費，她卻始終提不出自己支出房費的證明，因此無法排除兩人當時同住一房的可能，最後裁定她須賠償黃女60萬元，全案確定。