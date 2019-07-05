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社會 社會焦點 保障人權

人夫載小三滑進摩鐵　妻質問神回「我肚子痛去拉屎，洗個澡就走」

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園宋姓男子與妻子結婚多年，卻偷吃葉姓女同事，妻子2017年底發現手機裡有曖昧訊息，進一步蒐證這才揭穿這段婚外情。雖然宋男辯稱兩人沒有發生過性關係，前往摩鐵只是去上廁所，「拉屎完後洗個澡就走了」，但承認的確有在交往，最後被判應與小三共同賠償正宮35萬元。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲宋男坦承外遇葉女，但兩人在交往期間沒有發生性關係。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

宋妻在判決書中主張，葉女明知丈夫是有婦之夫，兩人仍在2017年12月到2018年3月間，分別於摩鐵、汽車內發生3次性行為，2018年2月到3月間還在車上接吻、摸胸，要不是她在2017年12月某日發現丈夫的手機裡有曖昧訊息，根本就無法蒐集上述這些行為的證據，考量到自己精神上受到的痛苦和婚姻被破壞的後果，因此決定對兩人提告求償200萬元。

而挨告的宋男及葉女坦承雙方的確有交往，但並未發生性行為，況且宋妻在發現這段婚外情之後，就以沒有安全感為由拿走男方位於桃園市的房地產，並在2個月內陸續取走487萬5000元，還逼迫簽署讓渡契約書，他們已經付出很多代價，沒有理由再賠償200萬元的精神補償。

▲廁所（圖／達志／示意圖）

▲宋男聲稱是到摩鐵上廁所。

桃園地院法官調閱宋妻提供的對話譯文，發現宋男被妻子質疑是否外遇、發生性關係時，先是坦承「我承認都是我的錯」，接著又提到，「我會回歸家庭」、「我就載她（葉女）回去啊，我肚子在痛，旁邊就有一家汽車旅館，就開進去休息，我去拉屎，拉屎完後洗個澡就走了」，等於間接佐證兩人的確有交往的情事，但無法證明是否有發生性關係。

法官指出，不論有無發生性關係，宋男與葉女交往是不爭的事實，這個行為也破壞了他與妻子之間的婚姻圓滿，導致妻子承受精神上的痛苦，配偶權也受到侵害，考量到雙方身分、地位、經濟等情況，最後判他與葉女應共同賠償宋妻35萬元的精神慰撫金。

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關鍵字：桃園地院,外遇

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