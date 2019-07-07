鎖定6大網站查假訊息？　朱立倫：民進黨「玻璃心」不准網友批評

▲朱立倫。（資料照／記者陳玉攝）



政治中心／綜合報導

為防止假訊息影響2020總統大選，調查局成立「影響國安選舉假訊息處理小組」，並傳出已鎖定「老天鵝娛樂」等6大網站及娛樂公司，但調查局對此予以否認。國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫7日批評，民進黨把自己的選舉安全，假裝成中華民國的國家安全，執政者不准網友批評，甚至是調查局威脅要「鎖定」，有這麼玻璃心嗎？

調查局提早規劃2020年「二合一選舉」，成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」，並積極深化據點工作、提高偵辦假訊息及境外資金介入選舉等作為。

針對調查局成立「影響國安選舉假訊息處理小組」，有媒體報導，調查局已鎖定6大網站及娛樂公司蒐證，包括「密訊」、「鬼島狂新聞」及「老天鵝娛樂公司」等，若涉不法將立即報請各地檢署指揮偵辦，但調查局6日予以否認，強調目前並沒有鎖定任何政治評論或特定網站等社群媒體。

對此，朱立倫於臉書表示，「我的老天鵝阿」，原來《老天鵝娛樂》被調查局鎖定，是大陸透過社交媒體製造假新聞干預選舉的網站，有沒有搞錯？老天鵝酸朱立倫，酸國民黨的，沒有比較少吧？國民黨執政時期，在網路上天天被酸，當作幽默笑一下就算了，畢竟被調侃是公眾人物必須的雅量，「執政者不准網友批評，甚至是調查局威脅要『鎖定』，有這麼玻璃心嗎？」

朱立倫批評，每個專制者，都是假「國安」之名，行「獨裁」之實，「請民進黨不要再把自己的選舉安全，假裝成中華民國的國家安全！」