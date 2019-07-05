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彰化貪警色情業插乾股擴大延燒　預防性職務調動50人大搬風

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▲彰化縣警局罕見人事大搬風。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局罕見人事大搬風。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美警分局爆發2名資深員警涉嫌插乾股色情業，先後被收押記2大過免職，不到1周縣警局施鐵腕大動作將50名資深組長全部調動，其中最令人矚目的是負責取締非法特種行業的第一組組長，與鹿港、溪湖、彰化市與員林市的偵查隊長職務，只要任期超過3年，全部大搬風，新派令全部8日上任。

彰化縣警局公布新的一波人事調動，針對各警分局第1組負責取締非法特種行業，8個警分局區第一組組長全部調動，跟著也牽動其他組的組長職務，任職超過3年以上全部調整。

▲和美警分局大霞派出所巡佐涉嫌投資理容按摩院，分局長金秋華親上火線說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲和美警分局2員警涉嫌包庇色情業被收押震驚警界。（圖／記者唐詠絮攝）

4日晚間彰化縣警局公布的50個人事調動案如下：
（1）溪湖分局第一組組長胡仕樺調任溪湖分局第四組組長。
（2）溪湖分局第四組組長吳宗憲調任溪湖分局第一組組長。
（3）鹿港分局第四組組長黃元宏調任鹿港分局第三組組長。
（4）鹿港分局第一組組長林昆平調任鹿港分局第四組組長。
（5）鹿港分局第三組組長徐文哲調任鹿港分局第一組組長。
（6）溪湖分局溪湖派出所警務員兼所長蔡肇駿調任彰化分局第四組組長。
（7）溪湖分局埔鹽分駐所警務員兼所長陳鴻隆調任溪湖分局溪湖派出所警務員兼所長。
（8）防治科警務員陳勝文調任溪湖分局埔鹽分駐所警務員兼所長。
（9）鹿港分局警務員代理秀安派出所所長何岱榕調任防治科警務員。
（10）後勤科警務員王振卿調任鹿港分局警務員。
（11）芳苑分局第一組組長蔡濬旭調任芳苑分局第四組組長。
（12）芳苑分局勤務指揮中心主任李明杰調任芳苑分局第一組組長。
（13）田中分局勤務指揮中心主任宋明伍調任芳苑分局勤務指揮中心主任。
（14）北斗分局第四組組長許在琨調任田中分局勤務指揮中心主任。
（15）保防科警務員莊永杰調任北斗分局第四組組長。
（16）和美分局第三組組長張合兒調任保防科警務員。
（17）彰化分局第三組組長吳明典調任和美分局第三組組長。
（18）和美分局伸港分駐所警務員兼所長廖仁蔚調任彰化分局第三組組長。
（19）和美分局和美派出所警務員兼所長鐘健行調任和美分局伸港分駐所警務員兼所長。
（20）溪湖分局埔心分駐所警務員兼所長莊世亮調任和美分局和美派出所警務員兼所長。
（21）員林分局莒光派出所警務員兼所長黃森湖調任溪湖分局埔心分駐所警務員兼所長。
（22）北斗分局北斗派出所警務員兼所長陳盈雅調任員林分局莒光派出所警務員兼所長。

（23）北斗分局田尾分駐所警務員兼所長廖大雄調任北斗分局北斗派出所警務員兼所長。
（24）彰化分局第五組警務員林家德調任北斗分局田尾分駐所警務員兼所長。
（25）行政科警務員許忠誠調任彰化分局警務員。
（26）和美分局第二組組長陳俊傑調任行政科警務員。
（27）員林分局第二組組長高進源調任和美分局第二組組長。
（28）溪湖分局第二組組長周輝燿調任員林分局第二組組長。
（29）芳苑分局第二組組長李育誌調任溪湖分局第二組組長。
（30）督察科督察員王振興調任芳苑分局第二組組長。
（31）和美分局勤務指揮中心主任吳文成調任彰化分局警備隊隊長。
（32）彰化分局警備隊隊長蔡宗明調任和美分局勤務指揮中心主任。
（33）彰化分局第五組組長吳銘添調任和美分局第五組組長。
（34）和美分局第五組組長楊士漢調任彰化分局第五組組長。
（35）員林分局警備隊隊長蕭豐碧調任北斗分局警備隊隊長。
（36）北斗分局警備隊隊長林福志調任員林分局警備隊隊長。
（37）員林分局第三組組長許俊達調任員林分局第五組組長。
（38）員林分局第五組組長廖大榕調任員林分局第三組組長。
（39）田中分局第四組組長劉良富調任北斗分局第五組組長。
（40）北斗分局第五組組長李進寶調任田中分局第四組組長。
（41）交通警察隊第二組組長蕭汝上調任交通警察隊第三組組長。
（42）交通警察隊第三組組長汪振豪調任交通警察隊第二組組長。
（43）彰化分局花壇分駐所警務員兼所長游錫明調任彰化分局芬園分駐所警務員兼所長。
（44）彰化分局芬園分駐所警務員兼所長陳和順調任彰化分局花壇分駐所警務員兼所長。
（45）鹿港分局馬鳴派出所巡官兼所長蔡騏宇調任鹿港分局秀安派出所巡官兼所長。
（46）鹿港分局第四組巡官林聖傑調任鹿港分局馬鳴派出所巡官兼所長。
（47）彰化分局偵查隊隊長鐘振邦調任員林分局偵查隊隊長。
（48）員林分局偵查隊隊長詹廷育調任彰化分局偵查隊隊長。
（49）鹿港分局偵查隊隊長蕭志旺調任溪湖分局偵查隊隊長。
（50）溪湖分局偵查隊隊長姚志明調任鹿港分局偵查隊隊長。

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關鍵字：插乾股,特種行業,彰化縣警局,和美

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