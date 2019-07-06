柯劉會直播遭「擋鏡中斷」　陸委會：台人已看清兩岸一家親的矛盾

▲大陸國台辦主任劉結一會見台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

大陸中心／綜合報導

台北市市長柯文哲5日赴陸參加「雙城論壇」，並趕在參訪行程結束前與大陸國台辦主任劉結一會面，原本將全程直播卻二度中斷。柯文哲事後解釋，是市府會錯意，陸方僅同意錄影。隨後，陸委會也對此提出看法表示，在中共持續擴大對台政軍威脅下，台人早就看清了「兩岸一家親」的矛盾與虛偽。

據悉，台北市政府原先表示，「柯劉會」將直播閉門會議，但卻遭陸方人員以手擋鏡，以至於終止直播。事後，陸委會也在晚間發出聲明表示，劉結一藉著與柯市長見面，對台宣傳「一國兩制」的「習五條」，中共當局一手向台灣操作統戰融合，一手又擴大對台政軍威嚇，絲毫不讓步。

陸委會提到，台灣人民早就看清中共當局所稱的「兩岸一家親」，非常的矛盾、虛偽，也絕不會接受「一國兩制」。另外，聲明中也強調，兩岸政策是中央職權，「雙城論壇」只是兩個城市間的交流，並非正式的溝通平台，所以不能代表臺灣各界，「而兩岸的和平不能委曲求全，這是台人的共識」。

▲柯文哲返台後，針對直播一事做回應。（圖／記者林敬旻攝）

最後，陸委會強調，「雙城論壇」只是兩岸間的城市交流活動，而城市交流應回歸市政互動的單純原則，不須延伸擴張，任何設置政治前提或要求的事前「通關密語」都是不健康的，不該成為兩岸交流的典範。

對於直播中斷一事，柯文哲也在5日晚間返抵松山機場時回應，「他們本來講好是說錄影啦，我們小朋友弄錯了就開直播。」據了解，台北市府的對口單位為上海市台辦，原本已事先徵詢並獲同意，但柯劉會是屬於大陸國台辦的行程，而台辦不知情，才因此上前阻止。