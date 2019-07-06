中共代理人修法「是綠色恐怖」　朱立倫要蔡英文：不要走火入魔

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文5日在臉書表示，立法院下一個會期將會完成「中共代理人」的修法。對此，前新北市長朱立倫6日受訪喊話蔡英文，不要走火入魔，不要動不動用「國家安全」這四個字扣別人帽子。

朱立倫說，台灣已經到了民主時代，想想以前白色恐怖時代也是用「國家安全」扣帽子，動不動就說誰是代理人、代言人，以後不是變成另一種綠色恐怖時代，那獨裁者是誰？

有媒體表示，陸企購買農產品也被列為是國安問題，朱立倫認為民進黨有點走火入魔，「以後農產品要看什麼顏色才能夠採購，沒意思嘛。」農產品賣出去，農民賺錢能生活最重要，讓民眾過好日子，不要再分顏色，難道水果還分顏色嗎？

朱立倫呼籲，全台都要愛台灣、愛中華民國，但是不要動輒扣帽子；外界憂心此修法是否影響兩岸交流，朱立倫強調，重點是影響台灣民主的價值，在台灣我可以反對你的言論、你的立場，但我不能隨便扣你帽子，這是台灣基本的民主價值。

另外，國民黨內總統民調初選即將開始，朱立倫被問到是否將最後衝刺，他表示，平常心面對，讓大家在8號到14號的時間思考一下，台灣未來到底需要什麼力量，「穩定中道的力量最重要，我們需要做事的人。」

朱立倫也說，明天由國民黨所舉辦的「反鐵籠公投凱道大會師」與初選無關，活動是為了捍衛台灣民主、維護公投權益，對象就是違反民主的蔡英文及民進黨，千萬槍口不該對內，要一致對外。

▲蔡英文表示，國安五法最後一塊拼圖完成。（圖／翻攝自蔡英文臉書）