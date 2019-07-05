「嚴格規範參加中共舉辦的會議」蔡英文：下會期完成中共代理人修法

▲蔡英文表示，國安五法最後一塊拼圖完成。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

立法院3日三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，而總統蔡英文表示，感謝立委們的努力，「國安五法」最後一塊拼圖完成。她提到，台灣是個自由的國家，任何人都能有不同的政治立場，若我們自己不守護國家的主權、安全，葬送的將會是我們所珍視的自由與民主，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法。

蔡英文5日在臉書PO文提到，立法院臨時會結束，謝謝立委們的努力，「國安五法」最後一塊拼圖完成。她說，前天，立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》修正案，規範少將以上的退將，還有涉密的政務副首長以上人員，終身不得參加中共相關政治活動。若違反，情節重大者，最重可剝奪全部的月退俸，或罰1000萬元。

蔡英文指出，台灣是個自由的國家，任何人都能有不同的政治立場。她也相信，大部分的軍人和退休將領，都是永遠對國家效忠，一生為國家奉獻。但是，如果有少數退將，跑去中國唱中國國歌、向中國國旗敬禮，做出有損國家利益和尊嚴的事，甚至讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。

蔡英文說，未來，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。她也直言，香港「反送中」給台灣一個訊息，如果我們自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，我們葬送的將會是我們所珍視的自由與民主。

另外，民進黨立法院黨團也說明，在黨團版《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體或其派遣人的代理人，危害國家安全或社會安定。

民進黨團解釋，已經提出《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，提案指出，如美國、德國等近來已注意到境外勢力透過代理人在其境內，從事滲透、破壞、干預民主程序的情形，紛紛採取法制作為加以防範。但目前台灣對於中國透過代理人在台從事危害國家安全或社會安定的活動，欠缺相關法律規範。