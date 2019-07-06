影／走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

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每個人的走路速度都可能不盡相同，有的人走路斯慢條、有的人性急走得快。近期英國一項研究指出，要想活得久，走路快是關鍵，因為這些走路速度快的人，不僅可以降低得到心臟病的風險，甚至比走路慢的人還多活15年壽命。

▲多走路可以帶來許多好處，除了有助瘦身，還可以提升心血管和心智的健康。（圖／翻攝PEXELS）

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據《每日郵報》報導，英國萊斯特大學（Leicester University）研究人員，針對2006年到2016年47.5萬名平均年齡52歲的英國人做分析，發現走路步伐快的女性，「預期壽命」為86.7歲至87.8歲、男性則在85.2至86.8歲；走得慢的女性則平均為72.4歲、男性是64.8歲。顯示走路快的人比走路慢多活15年。

▲世界衛生組織WHO也認證，走路是最好的運動。（圖／翻攝PEXELS）

研究還指出，快速行走有助改善高血壓、解決肥胖問題，即使一個人已經過胖，但他走路很快，預期壽命依舊會比走得慢的人更長，這是因為走路快意味著運動量較大，可保護他們免受高血壓、肥胖的影響。不過研究人員也表示，這項研究只證明了走路快與預期壽命的「相關性」，並非是因果關係。這項研究被發表在《梅奧診所學報》上。

▲走路是最不受時空限制、想到就能起身實踐的運動。（圖／翻攝PEXELS）

事實上，這已經不是科學家第一次進行這類研究。美國醫學會雜誌（JAMA）在2011年也發現同樣結果，「走路速度是預期壽命的可靠指標」；2013年也有美國研究人員發現，走路快能降低心臟病風險，進而達到延長壽命；2018年雪梨大學更指出，走得快可以降低5分之1的過早死亡風險。