伊朗威脅查扣英國油輪「回擊霸凌」　痛批美國下令海盜行為

▲伊朗油輪遭英國扣押。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

英國皇家海軍陸戰隊4日在直布羅陀海域查扣伊朗油輪Grace 1號。對此，伊朗召見英國駐德黑蘭大使表達不滿，痛批此舉根本是海盜行為；伊朗國家利益委員會秘書長禮薩伊（Mohsen Rezaei）也威脅，如果英國不釋放伊朗油輪，當局也有義務查扣英國油輪。

《英國廣播公司》（BBC）報導，伊朗超級油輪Grace 1號涉嫌從伊朗載油前往敘利亞，此舉違反歐盟祭出的制裁，因此4日遭英國皇家海軍陸戰隊查扣；直布羅陀法院隨後判決，這艘油輪可以再被查扣14天。伊朗當局對此行為相當不滿，禮薩伊就揚言「會毫不猶豫回擊霸凌」。

禮薩伊身為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）的幕僚，他透過推特威脅，若是英國不釋放伊朗油輪，「當局也有義務扣押一艘英國油輪。」伊朗外交部最初譴責英國是受到美國命令而做出違法行為。英國外交部則聲稱伊朗所指稱的「海盜行為」是無稽之談。

約30名海軍陸戰隊隊員當時從英國出發，前往直布羅陀協助查扣伊朗油輪與貨品。直布羅陀當局表示，有證據相信伊朗這艘油輪將原油送往敘利亞巴尼亞斯（Baniyas）煉油廠。

直布羅陀最高法院5日宣判，可以繼續扣押該油輪14天，打破原先72小時的限制。BBC國防記者比爾（Jonathan Beale）認為，雖然英國宣稱此舉是直布羅陀當局的行動，但有關情報似乎來自美國。

伊朗一名資深立法人員5日表示，英國扣押伊朗油輪的行為是在損害名譽，且這是受到美國命令。伊朗、英國議會友好小組領導人卡瓦克比安（Mostafa Kavakebian）形容，英國對著伊朗展開非法戰爭行為，此次舉動宛如海盜所為。

不過，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）認為，英國的舉動是個好消息。他補充，美國與盟友將會繼續阻止伊朗、敘利亞從非法貿易行為中獲益。歐盟則說明，敘利亞總統阿薩德（Bashir al-Assad）2011年鎮壓平民，因此向敘利亞提供財務利益的煉油廠自2014年開始被歐盟制裁。

美國總統川普去年退出2015年敲定的伊朗核協議，他也加強力道制裁伊朗經濟；正值美伊局勢升級期間，英國與伊朗也陷入緊張氛圍。