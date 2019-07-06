妻忍家暴25年服藥輕生！渣夫狡辯：在老家，男人打老婆很正常

▲女子不堪長期被家暴自殺，丈夫卻說「打老婆很正常」。（圖／示意圖／123RF）

大陸中心／綜合報導

大陸深圳地區發生一起家暴案件，妻子長年受到丈夫家暴，已經被打多次，但卻默默隱忍，直到5月底，實在被打到受不了後，服藥自殺。李姓男子事後被捕時，承認的確有長期毆打妻子，但是卻狡辯「在老家，男人打老婆很正常」，讓訊問的員警全傻眼。



李男離過婚，有一個孩子，與馬姓女子在1994年再婚，之後因為工作，全家搬到深圳，但是，脾氣暴躁的李男喝酒之後，常常打妻子出氣，有時馬女的弟妹會幫忙報警，但員警來後，李某都承諾「再也不打了」，也沒有後續。2014年，妻子被兩度毆打後報警，經鑑定，頭部、左耳廓、臉部及肢體都有多處傷痕。

檢察官指出，馬女有時被打後會到弟妹家住幾天，但丈夫從未上門道歉或接她回家，而因為傳統觀念，沒生小孩又沒工作的馬女在家中地位低落，甚至明知道丈夫在辦公室跟女下屬搞外遇，也只能忍氣吞聲，還得忍受長期家暴，無法反抗也無法逃離。



今年5月23日下午，李男回家後，因為家庭瑣事與馬女起口角，又再度家暴打人，馬女被打後進了自己的房間，再出來時已經臉色蒼白，口吐白沫，李男才意識到可能出事了，趕緊將妻子送醫院，急救後再轉往大醫院，但是醫院仍在隔天早上宣佈馬女死亡。

醫生告訴馬女的弟妹，死者身上有多處瘀青，建議立刻報警。兩天後，李男遭到逮捕，員警審問時，他坦承有長年家暴妻子，但是卻表示，「在我們老家，男人打自己老婆，其實算一種很正常的事情啊」。

檢察官指出，已有證據足以證明李男長期家暴虐待，情節惡劣，導致被害人死亡，依法以虐待罪，對李某進行逮捕，同時，檢察官還列出多條補充偵查提綱，引導公安機關繼續搜集證據。