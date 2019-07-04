噴殺蟲劑虐殺97歲公公！夫痛哭幫求情　驚世媳婦一審判無罪

▲戚女因幻聽等疾病發作而虐殺97歲的公公。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

士林戚姓女子2018年底，連續2天以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩等方式，虐死97歲的公公，犯案後坦承沒吃藥，導致幻聽、被害妄想等精神病症發作，但犯案過程記不清楚，死者養子、戚女丈夫也當庭痛哭表示「不願意追究」。士林地院4日判決，戚女無罪，令入相當處所施以監護5年。

法官審理後表示，依刑法第19條第1項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依期辨識而行為之能力者，不罰，因此判戚女無罪，但她須接受監護治療5年。

▲戚女把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑凌虐。（圖為資料照／記者劉昌松翻攝）

戚女(37歲)犯下殺害公公命案後一度被羈押，因精神鑑定有「有強制治療的必要性」，先前已獲裁定交保，住進精神病房，她曾向法院表示，就醫後才想到自己犯下的罪行嚴重，「那是一條人命」，她解釋：「因為幻聽幻覺，有聲音叫我去做這些事，那不是我，我肯定當時我是失心瘋的，沒有任何辨識行為的能力。」

檢方起訴指控，戚女疑不滿丈夫被公公當成搖錢樹，對公公充滿怨懟，從2018年12月20日起，因公公不願去午睡、上廁所，就情緒失控，連續2天，趁丈夫外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死。

▲戚女一度因殺人案遭收押，但為了治病獲得交保改住院。（圖為資料照／記者葉南州攝）

但是戚女的丈夫曾以被害人家屬身分出庭，泣不成聲地向合議庭表示，不願追究妻子罪行，他說：「我太太就是這樣本性善良，她跟我父親情同父女」，「太太是個病人，就像(她)多年來照顧我爸爸，照顧太太是我的責任。」

審判長當時在庭訊中，還特別確認戚女丈夫日後和戚女相處「沒有困難，不會有壓力」後，感觸良深地提醒戚女丈夫：「你要注意自己的壓力，你是我們在本案中最擔心的人，如果心裡上有糾結，有任何需要請隨時說。」