▲ 淡海輕軌紅樹林站連通道啟用，尖峰通勤旅次增加近30%。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡海輕軌紅樹林站連通道7月1日正式啟用，新北市長侯友宜5日前往視察使用情形，強調紅樹林站連通道串接淡海輕軌與淡水信義線，大幅減少民眾通勤時間，提供安全舒適又不受天候影響的環境，實為淡海輕軌重要里程碑。

侯友宜表示，淡海輕軌紅樹林站連通道，原先預計在8月底完成，現在提早2個月啟用，民眾轉乘時間從5分鐘縮短到1分鐘，通勤更為便捷舒適，且不受氣候影響。同時，連通道啟用適逢暑假，根據統計，紅樹林站尖峰時間載運旅次提升近30%，淡海輕軌整體全日通運量提高將近20%，營運成績十分亮眼。

侯友宜提及，配合整體運量的提升，逐步調整淡海輕軌的班距時間，目前尖峰時段最小班距已達6分鐘，讓輕軌載運更為順暢，吸引更多民眾搭乘。此外，2019年底預計完成綠山線串聯藍海線的最後三站，讓淡海輕軌在通勤通學外，更兼具觀光休閒旅遊的重要目標。

捷運局表示，淡海輕軌既有設施及列車也逐步優化，目前第9列車已經完成測試，同時座椅材質也從原本鋁板貼附人工皮，更換成具防火、耐磨抗刻劃等特性的「高強度防火塑料」，未來加入營運後，淡海輕軌的車輛調配將更加彈性，提供旅客更貼心優質的服務。

新北捷運公司表示，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需主動刷卡，提醒旅客使用連通道由淡海輕軌轉乘至捷運淡水信義線，均需先刷卡出站，再刷卡進入。

捷運公司於輕軌列車上將會不定期派有驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價外，另將支付票價50 倍的違約金，籲請民眾遵守使用者付費原則。