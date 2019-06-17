2校申請調漲學雜費　中華大學、樹人醫專預定漲幅2.5%

▲中華大學。（圖／取自中華大學官網）

生活中心／綜合報導

108學年度大專校院擬調整學雜費申請，截至今（17日）天下午5時止，教育部指出，共有1所私立大學及1所私立技專提出，分別是中華大學及樹人醫護管理專科學校，擬調漲幅度皆在2.5%，教育部將於7月中旬前公告審議結果。

依據「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學雜費調漲由大專校院審酌學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效等面向，並完備「資訊公開程序」及「研議公開程序」後，始得提出申請。

請繼續往下閱讀...

學雜費收費基準調整幅度則是參酌學校教學成本及受教者負擔能力，依行政院主計總處每年公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率及受僱員工薪資年增率核算。108學年度學雜費收費基準基本調幅為2.17%；前一學年度未調整者，其調幅上限援例以當年度基本調幅加上前1年基本調幅計算，經核算為2.5%；另學校若具有完善助學計畫、學雜費調整支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序，得申請放寬其基本調幅，惟上限不得逾基本調幅之1.5倍。

▲108學年度大專校院擬調整學雜費申請，共有2校提出。（圖／教育部提供）

▲103至107學年度學雜費申請校數資料。（圖／教育部提供）

教育部接獲學校申請案後，將會先確認申請學校是否符合學雜費調整資格條件，再邀集相關機構、學者專家、學生及家長代表組成學雜費審議小組審查各校申請案。

教育部表示，將依法審議各申請案，即使學校各項指標皆符合規定，但助學計畫不足，仍不得調整學雜費，以確保弱勢學生的受教權益。在經費支用方面，學雜費調漲後之經費，主要用於協助弱勢學生就學及與提升教學品質密切相關的軟硬體設施改善。